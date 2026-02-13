< sekcia Ekonomika
Budú zmeny vlakov, úpravy súvisia s výlukami a rekonštrukciou
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozorňuje cestujúcich na zmeny v cestovnom poriadku, ktoré vstúpia do platnosti od polovice februára.
Autor TASR
Bratislava 13. februára (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) upozorňuje cestujúcich na zmeny v cestovnom poriadku, ktoré vstúpia do platnosti od polovice februára. Ako v piatok informovala, úpravy súvisia s výlukovou činnosťou a rekonštrukčnými prácami na železničnej infraštruktúre zo strany Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) na slovenskom území a Správy železníc na území Českej republiky.
„Z dôvodu rekonštrukčných prác na trati Trnava - Leopoldov a rekonštrukcie zabezpečovacieho zariadenia pripravila ZSSK pre cestujúcich viaceré opatrenia. Cieľom je zabezpečiť primeranú dopravnú obslužnosť a zachovať plynulosť prepravy pre cestujúcich,“ uviedol dopravca v súvislosti s opatreniami na dolnom Považí a dolnej Nitre.
Rýchliky R 7xx Ponitran na trase Prievidza - Bratislava-Nové Mesto budú od 16. februára mimoriadne zastavovať v železničnej stanici Pezinok. V týchto rýchlikoch budú dočasne uznávané aj cestovné doklady IDS BK (Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji) v úseku Pezinok - Bratislava-Nové Mesto.
Vybrané vlaky REX 18xx a Os 51xx Nitra - Trnava budú vedené iba v úseku Nitra - Leopoldov. Dotknuté sú spoje: 5142, 5145, 1804, 1805, 5144, 5147, 1806, 1807, 5146, 5149, 1808, 1809, 5148, 5151, 1810, 1811, 5150, 5153, 1812, 1813.
„V Leopoldove bude umožnený prestup na vlaky R 107xx Považan smer Trnava a zo smeru Trnava, ktoré budú v tomto období zastavovať aj v stanici Brestovany,“ priblížila ZSSK.
Dotknuté sú spoje: 10708, 10709, 10710, 10711, 10712, 10713, 10714, 10715, 10716, 10717, 10718, 10719, 10720, 10721, 10722, 10723, 10724, 10725, 10726, 10727. Tieto opatrenia potrvajú od 17. do 24. februára.
Výluka na českom úseku Horní Lideč - Vsetín prinesie úpravy v diaľkovej aj regionálnej doprave. Pre sanáciu železničnej infraštruktúry na úseku pre zosuv pôdy bude úplne prerušená železničná doprava cez pohraničný priechod Lúky pod Makytou št. hr. - Horní Lideč. Výluka bude trvať od 16. februára až do ukončenia platnosti grafikonu vlakovej dopravy 2025/2026, teda do 12. decembra 2026.
Diaľkové vlaky EC Valašský expres na linke Žilina - Praha v úseku Púchov - Vsetín nahradí autobusová doprava. Autobusy budú premávať podľa osobitného cestovného poriadku, ich časy odchodov a príchodov však nebudú garantovať prípoje na vlaky v stanici Púchov zo smerov Žilina alebo Trenčín.
„Cestujúcim zo smeru Bratislava alebo Košice/Žilina odporúčame využiť skorší vlakový spoj, aby stihli nadväzné autobusy náhradnej dopravy, ktoré odchádzajú z Púchova bez čakania na prípoje,“ uviedla ZSSK.
Regionálne vlaky linky Púchov Horní Lideč budú premávať len v úseku Púchov - Strelenka. V úseku Strelenka - Horní Lideč budú vlaky zrušené bez náhrady. Vlaky budú premávať podľa výlukového cestovného poriadku.
Od pondelka 16./utorka 17. februára do konca vlakového grafikonu sa posúva čas príchodu nočného vlaku EN 442 Humenné - Praha hl. n. s vykládkou automobilov v stanici Praha-Michle. Skorší príchod má dosah iba na stanice Praha hl. n. a Praha-Michle.
„Z dôvodu rekonštrukčných prác na trati Trnava - Leopoldov a rekonštrukcie zabezpečovacieho zariadenia pripravila ZSSK pre cestujúcich viaceré opatrenia. Cieľom je zabezpečiť primeranú dopravnú obslužnosť a zachovať plynulosť prepravy pre cestujúcich,“ uviedol dopravca v súvislosti s opatreniami na dolnom Považí a dolnej Nitre.
Rýchliky R 7xx Ponitran na trase Prievidza - Bratislava-Nové Mesto budú od 16. februára mimoriadne zastavovať v železničnej stanici Pezinok. V týchto rýchlikoch budú dočasne uznávané aj cestovné doklady IDS BK (Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji) v úseku Pezinok - Bratislava-Nové Mesto.
Vybrané vlaky REX 18xx a Os 51xx Nitra - Trnava budú vedené iba v úseku Nitra - Leopoldov. Dotknuté sú spoje: 5142, 5145, 1804, 1805, 5144, 5147, 1806, 1807, 5146, 5149, 1808, 1809, 5148, 5151, 1810, 1811, 5150, 5153, 1812, 1813.
„V Leopoldove bude umožnený prestup na vlaky R 107xx Považan smer Trnava a zo smeru Trnava, ktoré budú v tomto období zastavovať aj v stanici Brestovany,“ priblížila ZSSK.
Dotknuté sú spoje: 10708, 10709, 10710, 10711, 10712, 10713, 10714, 10715, 10716, 10717, 10718, 10719, 10720, 10721, 10722, 10723, 10724, 10725, 10726, 10727. Tieto opatrenia potrvajú od 17. do 24. februára.
Výluka na českom úseku Horní Lideč - Vsetín prinesie úpravy v diaľkovej aj regionálnej doprave. Pre sanáciu železničnej infraštruktúry na úseku pre zosuv pôdy bude úplne prerušená železničná doprava cez pohraničný priechod Lúky pod Makytou št. hr. - Horní Lideč. Výluka bude trvať od 16. februára až do ukončenia platnosti grafikonu vlakovej dopravy 2025/2026, teda do 12. decembra 2026.
Diaľkové vlaky EC Valašský expres na linke Žilina - Praha v úseku Púchov - Vsetín nahradí autobusová doprava. Autobusy budú premávať podľa osobitného cestovného poriadku, ich časy odchodov a príchodov však nebudú garantovať prípoje na vlaky v stanici Púchov zo smerov Žilina alebo Trenčín.
„Cestujúcim zo smeru Bratislava alebo Košice/Žilina odporúčame využiť skorší vlakový spoj, aby stihli nadväzné autobusy náhradnej dopravy, ktoré odchádzajú z Púchova bez čakania na prípoje,“ uviedla ZSSK.
Regionálne vlaky linky Púchov Horní Lideč budú premávať len v úseku Púchov - Strelenka. V úseku Strelenka - Horní Lideč budú vlaky zrušené bez náhrady. Vlaky budú premávať podľa výlukového cestovného poriadku.
Od pondelka 16./utorka 17. februára do konca vlakového grafikonu sa posúva čas príchodu nočného vlaku EN 442 Humenné - Praha hl. n. s vykládkou automobilov v stanici Praha-Michle. Skorší príchod má dosah iba na stanice Praha hl. n. a Praha-Michle.