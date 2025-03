Budúce emisie dlhopisov pre občanov môžu rozšíriť ponuku a zvýšiť sumu

Bratislava 13. marca (TASR) - Projekt predaja štátnych dlhopisov určených bežným občanom bude po pilotnom ročníku pokračovať aj v ďalších rokoch. V ďalších emisiách sa môže upraviť ponuka typov dlhopisov a časom aj navýšiť ponúkaná suma, ktorá bola tento rok obmedzená na 500 miliónov eur. Pri hodnotení výsledkov to vo štvrtok avizovali minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) a riaditeľ Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) Daniel Bytčánek. Konkrétne podmienky sa však stanovia až podľa aktuálnej situácie v danom čase.



"My sme sa s bankami dohodli, že tento a budúci rok neprekročí tá čiastka 500 miliónov eur. Lebo predaj slovenských štátnych dlhopisov a finančný medzibankový trh sú spojené nádoby. Nemôžeme siahať na likviditu bankového sektora," vysvetlil Bytčánek. Ľudia totiž do dlhopisov investujú najmä peniaze, ktoré by mali inak uložené v bankách. Väčšie odčerpanie likvidity z tohto sektora by sa podľa šéfa ARDAL mohlo prejaviť napríklad na úrokových sadzbách hypoték. "Ale v budúcnosti, myslím tým možno rok 2027 a neskôr nevylučujeme, že tá finálna hodnota nebude 500 miliónov eur, ale bude možno 1 miliarda eur. To je veľmi pravdepodobný scenár," doplnil.



Štát by mal aj v ďalších rokoch ponúkať podobné dlhopisy ako tento rok, kedy bol k dispozícii Investor s dvojročnou a Patriot so štvorročnou splatnosťou. Uvažovať sa však bude aj o rozšírení ponuky. "Ako ste videli v štatistike, mali o to záujem najmä starší občania. Cieľom pre nás je v budúcnosti osloviť investorov do 50 rokov. Takže uvažujeme rozšíriť portfólio ponuky aj iných dlhopisov pre občanov," priblížil Bytčánek.



Možností, ako sa dajú nastaviť podmienky tohto typu dlhopisov, je podľa Kamenického veľa. Poukázal na príklad z Talianska, ktoré nastavilo úročenie podľa toho, ako dlho investor držal dlhopis vo svojom vlastníctve. "Čím dlhšie ho držíte, tým máte vyšší úrok. Myslím si, že je to tiež zaujímavý spôsob, ako motivovať ľudí, aby štátne dlhopisy držali a získavali výnos z týchto dlhopisov," zhodnotil minister.



V súvislosti so snahou osloviť mladších investorov by sa mal v budúcnosti rozšíriť aj spôsob predaja štátnych dlhopisov. "Chceme ísť jednoznačne do elektronického online predaja, prostredníctvom mobilnej aplikácie, prípadne predaja prostredníctvom portálu. Ale banky nemôžeme ani nechceme vylúčiť, budeme s nimi naďalej spolupracovať. Tie distribučné kanály budú pravdepodobne kombináciou elektronických a fyzických," doplnil Bytčánek.



Ministerstvo financií (MF) SR a ARDAL pripravili tento rok prvýkrát emisiu dvoch dlhopisov pre ľudí Investor a Patriot s rôznou dobou splatnosti, ktoré sa začali predávať v pondelok 3. marca. Na začiatku bola celková suma emisie stanovená na 400 miliónov eur, následne zvýšená na 500 miliónov eur. Vypredali sa 6. marca. Ich úročenie je 3 % za dvojročný a 3,3 % za štvorročný dlhopis, pričom ide o čistý výnos bez daní, odvodov či poplatkov. Minimálna hodnota dlhopisu bola 1000 eur. Predávali sa prostredníctvom piatich komerčných bánk a ich pobočkovej siete po celom Slovensku.