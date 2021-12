Budúce eurobankovky budú zrejme obohatené o tváre slávnych Európanov

Brusel 6. decembra (TASR) - Európsky systém centrálnych bánk zvažuje, že pri príležitosti 20. výročia zavedenia eurobankoviek do obehu, ktoré pripadne na 1. januára 2022, rozhodne o možnosti zobraziť tváre známych Európanov na bankovkách spoločnej európskej meny. Vydanie nových eurobankoviek však niekoľko rokov zrejme potrvá, uviedol v pondelok belgický denník Les Echos.



Eurosystém, čiže Európsky systém centrálnych bánk, sa skladá z Európskej centrálnej banky (ECB) a centrálnych bánk členských štátov eurozóny. Pri príležitosti 20. výročia zavedenia prvých eurobankoviek do obehu Eurosystém zvažuje zobrazenie tvárí slávnych Európanov na bankovkách, ktoré v súčasnosti platia v 19 členských krajinách eurobloku a ďalších šiestich krajinách mimo EÚ. Mohli by sa na nich objaviť aj známe kultúre pamiatky Európy.



Návrhy, ktoré vypracuje skupina expertov, sa predložia európskym občanom na konzultáciu. Túto novinku bude musieť schváliť aj Rada guvernérov ECB. Vzhľadom na časy potrebný na odobrenie nových návrhov a na výrobu bankoviek je viac ako pravdepodobné, že nové eurobankovky uzrú svetlo sveta až o niekoľko rokov.



Euro je v súčasnosti jedinou menou na svete, ktorá na svojich bankovkách nezobrazuje známe osobnosti. Podľa niektorých členských štátov to odráža nedostatok jednoty Európskej únie. Ústredným motívom súčasných eurobankoviek sú európske epochy a architektonické slohy v poradí, v akom na seba historicky nadväzujú. Na lícnej strane bankoviek sú okná a brány, ktoré symbolizujú ducha spolupráce a otvorenosti. Na rubovej strane zas mosty, ktoré sú symbolom vzájomnej komunikácie.



Les Echos upozornil, že tým, že sa na európskych bankovkách objavia niektoré známe postavy, vzniknú aj obavy zo "žiarlivosti" tých členských štátov, ktorých slávne osobnosti sa na spoločnom platidle neocitnú. Aj preto o návrhoch pripravených skupinou odborníkov bude hlasovať široká verejnosť.