Budúci Colný úrad EÚ bude sídliť vo francúzskom meste Lille
Colný úrad EÚ bude zriadený v rámci revízie colného kódexu EÚ, ktorú eurokomisia začala v roku 2023.
Autor TASR
Brusel 25. marca (TASR) - Európsky parlament (EP) a Rada EÚ v stredu v Bruseli rozhodli, že sídlom budúceho Colného úradu EÚ (EUCA) bude severofrancúzske mesto Lille. Informuje o tom spravodajca TASR.
V súlade s dohodnutým postupom, na ktorom sa europarlament a Rada EÚ dohodli koncom februára, najprv v stredu ráno vybrali užší výber dvoch najlepších lokalít. Následne sa stretli rokovacie tímy oboch inštitúcií EÚ, aby prijali konečné rozhodnutie o sídle nového únijného orgánu EÚ.
Širší zoznam kandidátov obsahoval deväť kandidátskych miest z deviatich členských štátov: Liége (Belgicko), Lille (Francúzsko), Haag (Holandsko), Záhreb (Chorvátsko), Varšava (Poľsko), Porto (Portugalsko), Bukurešť (Rumunsko), Málaga (Španielsko) a Rím (Taliansko).
Na vypočutí zástupcov kandidátskych miest, ktoré sa konalo v EP ešte 28. januára, Lille zdôraznilo svoju strategickú polohu a dobré dopravné spojenie, skúsenosti s manipuláciou so značným tokom tovaru a dostupnosť vhodnej budovy pre nové sídlo EÚ už v blízkej budúcnosti. Okrem toho Francúzi ponúkli, že uhradia aj náklady na prevádzku tohto orgánu.
Holandský europoslanec a spravodajca EP pre túto oblasť Dirk Gotink v správe pre médiá uviedol, že Lille je správna voľba pre nový colný orgán EÚ. „Francúzsko je jednou z popredných colných krajín Európy. Každý tretí balík vstupujúci do Únie prechádza cez francúzske územie. Strategická poloha Lille, na križovatke Európy, z neho robí prirodzené centrum pre tento orgán,“ opísal situáciu Gotink.
Colný úrad EÚ bude zriadený v rámci revízie colného kódexu EÚ, ktorú eurokomisia začala v roku 2023. Rokovania medzi poslancami Európskeho parlamentu a Radou EÚ sa dostali do záverečnej fázy. Konečná dohoda o reforme bude obsahovať aj umiestnenie sídla EUCA.
EUCA bude druhou únijnou agentúrou zriadenou, odkedy Súdny dvor EÚ rozhodol, že EP a Rada EÚ musia spoločne rozhodnúť o umiestnení decentralizovaných agentúr. Prvým orgánom, ktorého sídlo bolo vybrané v tomto spoločnom procese (22. 2. 2024), bol Úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí (AMLA).
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
