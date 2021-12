Budúci nemecký minister financií kladie dôraz na cenovú stabilitu

Berlín 7. decembra (TASR) - Budúci nemecký minister financií Christian Lindner v utorok uviedol, že sa zameria na cenovú stabilitu. V nasledujúcom roku 2022 nepočíta so žiadnymi ďalšími pôžičkami nad rámec už naplánovaných 100 miliárd eur.



Lindner, šéf liberálnych Slobodných demokratov (FDP), ktorí sa dohodli na vytvorení koalície so sociálnymi demokratmi a zelenými, povedal, že bude pozorne sledovať infláciu. Poznamenal tiež, že kríza spôsobená ochorením COVID-19 vyvolala jednorazové efekty.



"Budúca spolková vláda sa bude držať doterajšej cesty z uplynulých rokov, a preto bude stáť za stabilitou," povedal na tlačovej konferencii po podpise koaličnej dohody.



Taktiež podotkol, že centrálna banka musí byť schopná reagovať na menový vývoj. Eurozóna by sa podľa neho mala držať svojich pravidiel a záväzkov o stabilite, spolu so snahou o rast a investície. "Budúca nemecká vláda prispeje do diskusie o revízii fiškálnych pravidiel s ohľadom na túto skutočnosť," povedal Lindner, ktorý sa ujme svojho postu koncom tohto týždňa.



Mnohí členovia FDP boli proti záchranným balíkom pre Grécko počas krízy v eurozóne, ale Lindner ocenil snahu Atén dostať sa z problémov. "V ostatných rokoch sa (gréckej vláde) podarilo nasmerovať grécku ekonomiku na nový kurz úspechu s veľmi pôsobivými reformnými opatreniami," skonštatoval Lindner. "Naproti tomu Nemecko sa musí snažiť stať sa rovnako ambicióznym, ako je domáca politika Grécka."



Lindner tiež povedal, že plánovanie rozpočtu za odchádzajúcej vlády kancelárky Angely Merkelovej je orientované na budúcnosť a zdá sa primerané na rok 2022. To naznačuje, že nemá v úmysle zvýšiť plánovaný dlh na budúci rok vo výške približne 100 miliárd eur.



Zopakoval, že nastupujúca vláda je odhodlaná vrátiť sa od roku 2023 k prísnym fiškálnym pravidlám známym ako dlhová brzda.