Budúci rok bude pre ukrajinskú ekonomiku náročnejší než rok 2023

Kyjev 19. decembra (TASR) - Ukrajinská ekonomika by mala byť schopná zvládnuť najbližšie mesiace, rok 2024 však bude jednoznačne tvrdší, než bol ten súčasný. Kyjev sa pritom bude musieť v omnoho väčšej miere spoliehať na vlastné zdroje. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ukrajina dúfa, že budúcoročný predpokladaný rozpočtový deficit v hodnote zhruba 43 miliárd USD (39,38 miliardy eur) vykryje najmä vďaka zahraničnej pomoci, čiastočne od Európskej únie a čiastočne od USA. Obidve pomoci sú zatiaľ blokované, v prípade EÚ Maďarskom a v prípade USA republikánmi v Kongrese. Očakáva sa však, že by sa financie nakoniec mali schváliť, aj keď podľa ekonómov a zahraničných diplomatov nad finančnou pomocou od USA zostáva visieť otáznik.



Od útoku Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 presunul Kyjev všetky svoje príjmy do obrany. Výdavky na všetko ostatné vrátane dôchodkov a sociálnych príspevkov vykrýval z desiatok miliárd dolárov zahraničnej pomoci. Výpadok pár miliárd dolárov by mohol Kyjev zvládnuť, avšak výpadok 10 miliárd USD by už spôsobil problémy pre makroekonomickú stabilitu a program dohodnutý s Medzinárodným menovým fondom (MMF), povedala hlavná ekonómka spoločnosti Dragon Capital Olena Bilanová.



"Vláda má likvidnú rezervu na január a február," povedal Jurij Hajdaj, ekonóm z Centra pre ekonomickú stratégiu v Kyjeve. Prípadná diera vo financiách by mohla prinútiť ukrajinskú vládu zvýšiť dane, čo však bude pre ekonomiku kontraproduktívne, uviedla pre Reuters Bilanová. Ďalšou z možností je tlačenie peňazí, aj to by však znamenalo riziko, dodala.



Navyše, Ukrajina musí nájsť spôsob, ako reštrukturalizovať dlh v objeme zhruba 20 miliárd USD, ktorého splatnosť pripadá na rok 2024. Sú to dlhopisy, ktorých držitelia v auguste 2022 súhlasili s odkladom splátok o dva roky. Ukrajinský minister financií Serhij Marčenko dúfa, že vláde sa podarí zabezpečiť financovanie zo zahraničia na budúci rok v plnej miere, ak by však vojna trvala dlhšie, "potom bude scenár zahrnovať potrebu adaptovať sa na nové podmienky".



Očakáva sa, že ekonomika Ukrajiny vzrastie tento rok o 5 % po tom, ako sa v roku 2022 prepadla o takmer tretinu. Inflácia sa spomalila na jednocifernú úroveň, devízové rezervy dosahujú takmer historické maximum a zahraničná pomoc prichádzala v tomto roku v pravidelných intervaloch. Ukrajinské aj zahraničné podniky sa prispôsobili vojnovej realite a niektoré dokonca oznámili spustenie novej produkcie v západnej a centrálnej časti krajiny.



Aj napriek miernym náznakom zotavovania je však ekonomika, ktorá je závislá od vývozu komodít, stále menšia než pred vojnou a riziká zostávajú vysoké. Milióny Ukrajincov ostali po odchode na začiatku vojny v zahraničí, takže podnikom chýba pracovná sila, najmä kvalifikovaná. Ekonomiku brzdia aj pokračujúce ruské pokusy blokovať prepravu tovarov v Čiernom mori, aj keď sa Ukrajine časť tovarov darí exportovať.



Národný inštitút agrárnej ekonomiky uviedol, že dopravné a logistické problémy spôsobili v novembri medziročný pokles exportu poľnohospodárskych produktov o 7 % a zároveň zvýšili náklady na dovoz potravín. Čo sa týka potravín, táto položka sa na celkovom ukrajinskom vývoze podieľa 60 %.



Ukrajinská investičná spoločnosť ICU odhaduje, že tento rok dosiahne rast ekonomiky 5,8 % a v budúcom roku počíta so spomalením rastu na 5 %. Zároveň odhaduje v roku 2024 zrýchlenie inflácie. Spoločnosť Dragon Capital je pesimistickejšia a predpokladá, že tento rok ukrajinská ekonomika zaznamená rast o 5,2 % a v budúcom roku sa tempo rastu spomalí na 4 %.



Vláda vie, že aj na budúci rok bude závislá od zahraničného financovania, pričom rastú obavy, že podpora Západu môže začať klesať, upozorňujú ekonómovia. Obchodný deficit Ukrajiny dosiahol za 10 mesiacov tohto roka rekordných 22,3 miliardy USD, čo ilustruje, ako výrazne vzrástol dovoz, zatiaľ čo vývoz zostáva slabý.



Marčenko preto začiatkom decembra vyzval obyvateľov, aby obmedzili spotrebu dovážaných tovarov. Povedal, že vo vojnovom stave sa obyvateľstvo musí prispôsobiť. "Ak to neurobíme, urobí to ekonomika sama," dodal Marčenko s tým, že by to bolo dosť bolestivé.



(1 EUR = 1,0918 USD)