Budúci rok majú vyplatiť 13. dôchodok. Zachová sa rodičovský dôchodok

Bratislava 2. decembra (TASR) - V budúcom roku by sa mal vyplatiť 13. dôchodok v plnej výške a zároveň zachovať rodičovský dôchodok v rovnakej podobe, ako doteraz. Nebude sa meniť ani systém poukazovania 2 % z daní. Dohodla sa na tom koalícia, potvrdili v sobotu premiér Robert Fico (Smer-SD) aj minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD).



"Môžem potvrdiť, že v roku 2024 bude vyplatený ľuďom plný 13. dôchodok v tej kategórii, v ktorej sa nachádza daný dôchodca. Rovnako môžem povedať, že zostáva zachovaný aj tzv. rodičovský dôchodok," uviedol predseda vlády v Sobotných dialógoch RTVS.



Rodičovský dôchodok zostáva podľa neho v takej podobe, ako je v súčasnosti upravený v zákonodarstve. "Môžem potvrdiť, že sme sa pri zostavovaní rozpočtu správali tak zodpovedne, že sú zdroje aj na vyplatenie tohto plnohodnotného rodičovského dôchodku," doplnil Fico. Nikto z ministrov mu zároveň neavizoval, že by mal záujem meniť legislatívu týkajúcu sa poukazovania 2 % dane z príjmu.



"Môžem potvrdiť, že na koaličnej rade sme našli riešenie. Na budúci rok sa vyplatí nový 13. dôchodok, zachová sa rodičovský dôchodok v pôvodnom rozsahu a nevstúpime do mechanizmu 2 % daní, ktoré môžu ľudia venovať," uviedol vo svojej reakcii Tomáš. Avizoval, že bližšie informácie poskytnú po pondelkovom (4.12.) zasadnutí vlády, na ktorom sa majú schváliť príslušné legislatívne zmeny.