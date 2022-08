Budúci týždeň ohlásia víťazného dopravcu na trať Bratislava - Komárno

Bratislava 2. augusta (TASR) - Víťaz súťaže na nového dopravcu na trati Bratislava - Komárno by mal byť známy budúci týždeň. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) to avizoval v utorok počas živého vysielania na sociálnej sieti.



Doležal priblížil, že sú tam traja relevantní uchádzači, pričom ešte sa posielali dožiadania na dovysvetlenie ponúk. "Dôležité je, že máme tri relevantné ponuky a kolegovia mi sľúbili, že do konca tohto týždňa mi predložia odporúčaného dopravcu, ktorý by mal na trati Bratislava - Komárno jazdiť," skonštatoval.



V súčasnosti dopravu na trati Bratislava - Košice zabezpečuje Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v spolupráci s rakúskymi ÖBB. Trať obsluhujú dočasne, kým nebude vysúťažený nový dopravca. Predtým na linke jazdil súkromný dopravca RegioJet, ktorému sa zmluva skončila v decembri 2020.