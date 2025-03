Budúci týždeň sa uskutoční ďalší ročník vzdelávacej kampane GMW

Bratislava 12. marca (TASR) - Tretí marcový týždeň bude aj na Slovensku venovaný posilneniu finančného vzdelávania. Viac ako 230 organizácií a škôl sa opäť pridáva k medzinárodnej kampani Global Money Week (GMW) a počas siedmich dní, od 17. do 23. marca, si pripravili vzdelávacie aktivity o peniazoch a hospodárení. Informovala o tom v stredu Národná banka Slovenska (NBS), ktorá je koordinátorom kampane v SR.



Na výzvu zapojiť sa do kampane doteraz podľa NBS zareagovalo viac ako 40 organizácií, medzi nimi občianske združenia, finančné inštitúcie, asociácie aj mediálni partneri. Okrem toho sa prihlásilo viac ako 190 materských, základných a stredných škôl. Každý partner pripraví vlastnú vzdelávaciu aktivitu a počas nasledujúceho týždňa sa budú na celom Slovensku konať aktivity zamerané na zlepšenie finančnej gramotnosti detí aj dospelých. Možnosť prihlásiť sa ako partner GMW trvá do štvrtka 13. marca.



Viaceré aktivity v rámci kampane pripravuje aj samotná NBS. "V našich štyroch regionálnych vzdelávacích centrách budú prebiehať vzdelávania pre školy, na ktorých sa zúčastní viac ako 500 žiakov. Múzeum mincí a medailí bude mať počas Global Money Week od 18. do 21. marca 2025 zvýhodnené vstupné pre všetkých," priblížila centrálna banka.



Počas týždňa majú pripravené prednášky odborníci z oddelenia kryptoaktív a inovácií NBS. Viaceré aktivity súvisia tiež s jej programom finančného vzdelávania 5peňazí. V piatok (21. 3.) sa v centrálnej banke uskutoční finále stredoškolskej súťaže Generácia Euro.



Trinásty ročník GMW prináša Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vo viac ako 170 krajinách sveta. Téma tohto ročníka je "Preveruj si dobré rady, nech neskočíš na návnady". Cieľom je motivovať ľudí, aby sa pravidelne finančne vzdelávali, naučili sa overiť si zdroje informácií, rozpoznávať dezinformácie či spoznať rôzne podvodné praktiky.