Budúcim šéfom Fedu by mohol byť poradca Bieleho domu K. Hassett

Washington 9. júla (TASR) - Budúcim prezidentom americkej centrálnej banky by sa mohol stať ekonomický poradca Bieleho domu Kevin Hassett. Uviedol to v stredu denník The Wall Street Journal, ktorý sa odvolal na informované zdroje a podľa ktorého sa Hassett javí ako vážny kandidát na tento post. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa denníka sa Hassett stretol v júni s Trumpom kvôli postu šéfa americkej centrálnej banky minimálne dvakrát. Trump v tejto súvislosti uviedol, že uvažuje o troch až štyroch ľuďoch, z ktorých si plánuje vybrať. Médiá v tom čase informovali, že najväčšie šance majú bývalý guvernér Fedu Kevin Warsch, súčasný guvernér Fedu Christopher Waller, minister financií Scott Bessent a spomínaný hlavný ekonomický poradca Bieleho domu Kevin Hassett.



Donald Trump medzitým niekoľkokrát ostro skritizoval súčasného prezidenta Fedu Jeroma Powella za to, že centrálna banka drží úrokové sadzby na nezmenenej úrovni, ktorá je podľa Trumpa príliš vysoká. Kľúčová úroková sadzba sa ďalej udržuje v pásme 4,25 % až 4,50 %, pričom Trump je presvedčený, že ideálne by bolo 1 %. Smerom k Powellovi povedal, že „by bol rád, keby odstúpil“. Jeromovi Powellovi končí mandát v máji budúceho roka.