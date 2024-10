Budúcnosť IT sektora na východe SR je podľa klastra vážne ohrozená

Košice 30. októbra (TASR) - Budúcnosť IT sektora na východe Slovenska čelí vážnym výzvam. Nedostatok odborníkov v kľúčových oblastiach, ako sú dátová analytika a kybernetická bezpečnosť, ohrozuje jeho ďalší rast. Poukazuje na to klaster Košice IT Valley aj na základe prieskumu, ktorý robil medzi miestnymi IT spoločnosťami.



Klaster preto vyzýva na investície do vzdelávania a produktových inovácií, aby sa región stal opäť konkurencieschopným a atraktívnym aj pre globálne technologické firmy. "My vnímame, že sme stratili tú konkurencieschopnosť v podobe lacnej pracovnej sily, a teda, poviem to tak, že už nie sme lacní, musíme byť dobrí," uviedla pre TASR výkonná riaditeľka Košice IT Valley Miriama Hučková.







Na IT pozíciách na východe Slovenska pracuje podľa nej zhruba 13.500 ľudí, pričom počet takýchto pozícií začal od roku 2023 prvýkrát klesať. "Vidíme to predovšetkým v poklese otvorených pozícií, kde ten počet naozaj klesol o viac ako 50 percent oproti januáru 2023. Je to spôsobené aj nástupom umelej inteligencie, ktorá naozaj eliminuje mnohé juniorské pozície," skonštatovala riaditeľka.



Podľa prezentovaného prieskumu z minulého roka 56 percent spoločností v Košiciach vníma nedostatok kvalifikovaných ľudí v oblasti IT. Dôvody ťažkej obsaditeľnosti pozícií zahŕňajú nedostatok kandidátov s potrebnými zručnosťami, vysokú konkurenciu na malom trhu práce aj vysoké očakávania, pokiaľ ide o mzdu. Východ Slovenska zároveň podľa klastra premrhal príležitosť pritiahnuť Ukrajincov, ktorí v lokálnych spoločnostiach predstavujú len 1,5 percenta z celkového počtu IT špecialistov.



Jedným z riešení, ako čeliť tejto situácii, sú podľa klastra interdisciplinárne programy, ktoré budú kombinovať IT aj s odbormi, ako sú medicína, právo, ekonómia, umenie a spoločenské vedy. Potrební sú odborníci, ktorí dokážu prepájať znalosti v konkrétnej doméne s technologickými schopnosťami, najmä v oblasti IT. "Sme presvedčení, že toto je jedným z kľúčových spôsobov, ako sa môžeme odpútať od pozícií servisného charakteru s nízkou pridanou hodnotou a premeniť ekonomiku na znalostnú, konkurencieschopnú a technologicky inovatívnu," uviedla Hučková.



Dopyt po IT špecialistoch sa podľa Košice IT Valley prejavuje aj v rastúcich platoch, pričom minimálna ponúkaná mzda presahuje 2300 eur (brutto). Napriek tomu mnohé firmy hlásia problémy s obsadzovaním pozícií.



Spoločnosti poukazujú aj na daňovo-odvodové zaťaženie s vysokou cenou práce na Slovensku. "Je vyššia ako napríklad v Poľsku, Rumunsku či Chorvátsku, čo znamená, že zamestnanci nás stoja viac než v týchto krajinách. Na druhej strane, čistý príjem zamestnancov je nižší, čo nás stavia do konkurenčnej nevýhody," uviedol Štefan Lacko zo spoločnosti GlobalLogic Slovakia.



Prorektor Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) pre inovácie a technologický transfer Juraj Gazda pred médiami avizoval novinky v ponuke štúdia. "Na TUKE vytvárame nový študijný program, ktorý sa bude volať aplikovaná informatika. Je to takzvaný profesijný študijný program, kde by sme boli radi, keby aj spoločnosti z IT na ňom viac participovali," povedal. Vyslovil aj potrebu väčšej spolupráce IT zamestnávateľov s univerzitou v rámci tretieho stupňa štúdia.



Podporu digitálnej transformácie a rozvoja vedy a výskumu na Slovensku v tejto súvislosti prezentoval za Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy Michal Ilko.