Budúcnosť je v kombinácii práce na diaľku a v kancelárii

Bratislava 2. októbra (OTS) - Zatiaľ čo v ostatných rokoch pracovala viac ako tretina Slovákov občas na diaľku (Údaj 35 % Slovákov využíva občas home office pochádza z prieskumu Slovenské firmy – moderné či zaostalé?, ktorý prebehol v 19 európskych krajinách vrátane Slovenska a Česka v roku 2017 v spolupráci s Ipsos Mori), mimoriadna situácia v súvislosti s koronavírusom tento trend rapídne zrýchlila. Mnohé firmy aj pre obavy z druhej „jesennej“ vlny umožňujú zamestnancom, pokiaľ je to možné, pracovať viac z domu, prípadne nemajú ani plán na vrátenie sa do kancelárií až do konca roka 2020.Microsoft pre rastúci záujem o prácu na diaľku najmä v medzinárodných firmách pravidelne už niekoľko rokov v septembri organizuje iniciatívu Deň spolupráce odkiaľkoľvek . Počas septembra si spoločnosti a organizácie vymieňajú skúsenosti a spoločne nachádzajú riešenia, ako viesť firmu odkiaľkoľvek. Microsoft tento rok pri príležitosti iniciatívy zrealizoval anketu Čo nás naučili zatvorené kancelárie? medzi slovenskými a českými firmami a partnermi o aktuálnom trende pracovania mimo kancelárií.hovorí, generálny riaditeľ Microsoft Česká republika a Slovensko.Podľa výsledkov ankety mohli na diaľku počas koronakarantény pracovať všetci alebo prevažná väčšina zamestnancov. Takto fungovalo približne 84 percent opýtaných firiem.Aktuálne už vyše 40 % opýtaných zamestnancov získalo od zamestnávateľov väčšiu flexibilitu a môžu pracovať z domu alebo v kancelárii, pričom väčšina práce však prebieha už v kanceláriách. Rovnaký počet opýtaných (41 %) sa môže rozhodnúť, či bude pracovať z domu alebo z kancelárie.vysvetľujez portálu Profesia.sk.Pre 16 % opýtaných však práca z domu už nie je možná, pracujú výhradne v priestoroch zamestnávateľa.Práca z domu však priniesla aj nové témy, zmenené podmienky a nie každý sa s novou situáciou vedel vyrovnať. Napríklad pre vyše pätinu zamestnancov (22 %) bolo prácu z domu náročné zladiť so starostlivosťou o rodinu. Takmer tri štvrtiny uviedli ako hlavný benefit práce z domu úsporu času najmä na presun do práce.upozorňuje, biznisová koučka a bývalá prezidentka Medzinárodnej federácie koučov na Slovensku (ICF Slovak Charter Chapter).dodáva, zakladateľ a prezident Asociácie pre internú komunikáciu (AICO).Na prácu odkiaľkoľvek sú nevyhnutné technológie, ktoré umožňujú členom tímu bezpečné zdieľanie dokumentov a rýchlu vzájomnú komunikáciu. Microsoft predstavil inovatívnu cloudovú službu Microsoft 365, ktorá okrem iného obsahuje aj známe funkcionality Office 365 ako napríklad obľúbenú platformu na tímovú spoluprácu Microsoft Teams či poznámkový blok OneNote. Od roku 2018 môžu firmy do 300 zamestnancov využívať nástroj Microsoft Teams vo verzii Freemium dokonca zadarmo . Spoločnosť sa tak snaží podporiť malých a stredných podnikateľov v digitálnej transformácii a umožniť každému pracovať v tíme efektívne odkiaľkoľvek. Aj malé tímy tak môžu na diaľku komunikovať, zdieľať kalendáre, flipcharty, spoločné virtuálne stretnutia či dokumenty. Výhodou profesionálnych cloudových nástrojov je aj vysoká bezpečnosť dát.