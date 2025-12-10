Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 10. december 2025Meniny má Radúz
< sekcia Ekonomika

Budúcnosť označení ako tofu klobása a sójový rezeň zostáva v EÚ neistá

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Rozhodnutie bolo odložené a zatiaľ nie je jasné, kedy sa rokovania obnovia.

Autor TASR
Brusel 10. decembra (TASR) - Budúcnosť označení ako „tofu klobása“, „sójový rezeň“ alebo „vegánsky burger“ pre výrobky rastlinného pôvodu zostáva v EÚ neistá. Vyjednávači z členských štátov EÚ a Európskeho parlamentu sa po intenzívnych rokovaniach v Bruseli nedokázali dohodnúť na nových predpisoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa odvolala na účastníkov rokovaní.

Rozhodnutie bolo odložené a zatiaľ nie je jasné, kedy sa rokovania obnovia. Stúpenci zákazu takýchto názvov argumentujú ochranou spotrebiteľa a poľnohospodárov. V súčasnosti sa typické názvy mäsových výrobkov môžu v EÚ používať aj pre rastlinné alternatívy. Návrh predložila frakcia Európskej ľudovej strany (EPP) v EP.

Konkrétne by výrazy ako „steak“, „rezeň“, „burger“ a „klobása“ mali byť povolené iba pre živočíšne výrobky. V prvom kole rokovaní návrh podporila dostatočná väčšina v Európskom parlamente. Pre nadobudnutie účinnosti nariadenia je však potrebný aj súhlas väčšiny členských štátov EÚ.
.

Neprehliadnite

Poznáme najobľúbenejšie mená v roku 2025: Je medzi nimi vaše dieťa?

OBRAZOM: Vianočnú atmosféru cítiť odvšadiaľ, stromček majú aj surfisti

MIMORIADNA UDALOSŤ: Vlaky išli oproti sebe, zrážke sa vyhli

TRAGÉDIA v obľúbenej destinácii: Po smrtiacej vlne zahynuli aj Slováci