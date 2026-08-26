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Budúcnosť závodu Volkswagenu v Zwickau je stále neistá
Mike Rösler, predseda zamestnaneckej rady Volkswagenu v spolkovej krajine Sasko, opísal atmosféru na stretnutí ako zmiešanú.
Autor TASR
Zwickau 26. novembra (TASR) - Po vystúpení generálneho riaditeľa skupiny Volkswagen (VW) Olivera Blumeho v meste Zwickau zostáva budúcnosť tamojšieho závodu z pohľadu zamestancov naďalej nejasná. Kľúčové otázky zostali nezodpovedané, uviedol v stredu Thomas Knabel, splnomocnenec odborového zväzu IG Metall v Zwickau. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Mike Rösler, predseda zamestnaneckej rady Volkswagenu v spolkovej krajine Sasko, opísal atmosféru na stretnutí ako „zmiešanú“. Hoci odpovede, v ktoré mnohí dúfali, neprišli, neobjavili sa ani žiadne Jóbove zvesti, vysvetlil. Cestou domov niekoľko zamestnancov vyjadrilo sklamanie z Blumeho prezentácie. Závod v Zwickau spolu so závodmi v Emdene, Hannoveri a Neckarsulme patrí medzi tie, ktorých budúcnosť po roku 2030 vyzerá byť neistá. V Zwickau v súčasnosti pracuje približne 8000 ľudí.
Mike Rösler, predseda zamestnaneckej rady Volkswagenu v spolkovej krajine Sasko, opísal atmosféru na stretnutí ako „zmiešanú“. Hoci odpovede, v ktoré mnohí dúfali, neprišli, neobjavili sa ani žiadne Jóbove zvesti, vysvetlil. Cestou domov niekoľko zamestnancov vyjadrilo sklamanie z Blumeho prezentácie. Závod v Zwickau spolu so závodmi v Emdene, Hannoveri a Neckarsulme patrí medzi tie, ktorých budúcnosť po roku 2030 vyzerá byť neistá. V Zwickau v súčasnosti pracuje približne 8000 ľudí.