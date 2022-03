Budúcnosť zelenšia aj vďaka 250 tisíc eurám z grantu Pre budúcnosť

Bratislava 22. marca (OTS) - O grant sa môžu uchádzať neziskové organizácie, mestá, obce, školy či kultúrne inštitúcie do konca marca. Úspešné projekty môžu získať finančný príspevok vo výške až 15 tisíc eur.Grant Pre budúcnosť Nadácie Slovenskej sporiteľne má za cieľ podporiť projekty v dvoch kategóriách – zelené riešenia a zelené inovácie. Zamerať sa majú najmä na zlepšenie životného prostredia a mikroklímy, podporu biodiverzity, zmiernenie dopadov klimatickej zmeny, úsporu energií a prírodných zdrojov a podporu cirkulárnej ekonomiky. Výška príspevku pre jeden projekt je až 15 tisíc eur.„Už viac ako dva roky rezonujú spoločnosťou nepredvídané krízy globálnych rozmerov, ktoré na seba strhávajú väčšinu pozornosti svetových lídrov, médií aj verejnosti. Faktom však po celý čas ostáva neodkladná potreba riešenia environmentálnych a klimatických problémov našej planéty, ktoré, žiaľ, nepočkajú a sú rovnako urgentné. Preto sme sa v Nadácii Slovenskej sporiteľne rozhodli vyčleniť štvrť milióna eur na podporu zelených riešení a zelených inovácií naprieč Slovenskom, ktoré môžu prispieť k zelenšej a teda lepšej budúcnosti našej krajiny,“ povedala Barbara Henterová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne.O príspevok z grantu Pre budúcnosť môžu žiadať organizácie do konca marca, s následnou realizáciou od mája do novembra tohto roku. V rámci kategórie zelené riešenia pôjde o projekty prinášajúce riešenia do miest, obcí, či komunít s cieľom zmierniť nepriaznivé dopady zmeny klímy na danú komunitu. Môže ísť napríklad o výsadbu zelene či revitalizáciu zelených plôch a zapojiť sa môžu aj projekty zamerané na tzv. užitočný outdoor, teda miesta vhodné na stretávanie sa miestnej komunity alebo oddych. Druhá kategória zelené inovácie zastreší inovatívne projekty, ktoré môžu mať aj podnikateľský rozmer neziskového charakteru. Podmienkou je vopred zadefinovaný a merateľný dopad na udržateľnosť, cirkularitu, či úsporu energií a prírodných zdrojov. Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke grantu Pre budúcnosť a vo videu na tomto odkaze Malé ale cielené enviroprojekty majú naštartovať zmenu, ktorá by mala prerásť do väčších riešení či dokonca zmeny legislatívy. „Slovensko by malo zabrať v oblasti adaptácie na zmenu klímy a s tým súvisiace opatrenia ako sú transformácia energetiky, dekarbonizácia priemyslu, oprava budov, či adaptačné opatrenia v mestách a obciach, prechod na obehové hospodárstvo. Cirkulárnu ekonomiku vnímame ako jeden z dôležitých nástrojov, nakoľko jej cieľom je ochrana prírodných zdrojov a zabezpečenie našej nezávislosti na ich dovoz z iných krajín. Súvisia s tým aj zmeny v odpadovom hospodárstve, ktoré práve majú zabezpečiť, aby sme neplytvali, ale používali aj odpad, aj zdroj,“ priblížila aktuálnu situáciu Ivana Maleš, odborná garantka grantu Pre budúcnosť a spoluzakladateľka Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.Dopady klimatickej krízy na naše životy si začíname uvedomovať čoraz viac. Prieskum agentúry Go4insight odhalil, že tému ochrany životného prostredia považujú mladí Slováci do 24 rokov za najzásadnejšiu. Spomedzi rôznych celospoločenských problémov figuruje táto téma celkovo na druhom mieste v dôležitosti až u 60% Slovákov, hneď po téme kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti.Až 97 % respondentov zároveň deklaruje, že sa aktívne venuje aspoň jednej forme ochrany životného prostredia, najčastejšie ide o šetrenie energií a vody v domácnosti (82 %), používanie ekologických tašiek pri nákupe (75 %), kúpu a používanie energeticky úsporných domácich spotrebičov (69 %). Za kritické problémy v oblasti ochrany životného prostredia považujú Slováci nelegálne skládky odpadu, znečistenie vodných plôch a nadmernú produkciu odpadu.Napriek popularite tejto témy je online priestor stále zahltený množstvom nepravdivých informácií aj v súvislosti s klimatickými zmenami. „Stále ma dokáže prekvapiť, že sa nájdu na internete ľudia, ktorí podľahli mnohým hoaxom a dezinformáciám ohľadom klímy. Alebo, že ešte celú túto situáciu zľahčujú a nepripisujú jej veľkú dôležitosť. Mrzí ma, že nie každý dôveruje odborníkom a vedcom, ktorí sa týmto témam venujú dlhé desaťročia a mnohí tomu zasvätili svoje životy. Na druhej strane vnímam, že medzi mladými ľuďmi je táto téma veľmi populárna, naozaj ich trápi a snažia sa s tým niečo urobiť,“ zhodnotil Julián Gerhart z platformy Zmudri.sk, ktorá sa venuje práve osvete v oblasti kritického myslenia. Jeho projekt Zmudri.sk patrí k mnohým projektom, ktoré Nadácia Slovenskej sporiteľne podporila cez granty v minulosti.