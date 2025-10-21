< sekcia Ekonomika
Budúcoročný rozpočet mesta Vráble ovplyvnila zložitá situácia
Navrhovaný rozpočet na rok 2026 je vyrovnaný v príjmovej aj výdajovej časti.
Autor TASR
Vráble 21. októbra (TASR) - Mesto Vráble plánuje v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom vo výške 16.844.978 eur. Navrhovaný rozpočet na rok 2026 je vyrovnaný v príjmovej aj výdajovej časti. Jeho tvorbu ovplyvnila zložitá makroekonomická situácia a legislatívna nepredvídateľnosť v oblasti verejných financií, uvádza sa v návrhu rozpočtu predloženom na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva.
Proces konsolidácie verejných financií sprevádzaný prijímaním opatrení na obmedzenie rastu mzdových výdavkov vo verejnej správe a na zníženie dynamiky rastu podielových daní vytváral dodatočné tlakové faktory na príjmovú aj výdavkovú stránku rozpočtu mesta, uviedla radnica.
Bežný rozpočet je navrhnutý s prebytkom 579.743 eur, kapitálový rozpočet je navrhnutý so schodkom 2.793.308 eur. Saldo finančných operácií je kladné vo výške 2.213.565 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami - prostriedkami rezervného fondu a úverovými prostriedkami.
Proces konsolidácie verejných financií sprevádzaný prijímaním opatrení na obmedzenie rastu mzdových výdavkov vo verejnej správe a na zníženie dynamiky rastu podielových daní vytváral dodatočné tlakové faktory na príjmovú aj výdavkovú stránku rozpočtu mesta, uviedla radnica.
Bežný rozpočet je navrhnutý s prebytkom 579.743 eur, kapitálový rozpočet je navrhnutý so schodkom 2.793.308 eur. Saldo finančných operácií je kladné vo výške 2.213.565 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a príjmovými finančnými operáciami - prostriedkami rezervného fondu a úverovými prostriedkami.