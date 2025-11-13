< sekcia Ekonomika
Budúcoročný rozpočet Turian dosahuje takmer 4,5 milióna eur
Za prijatie vyrovnaného rozpočtu hlasovalo na rokovaní mestského zastupiteľstva v závere októbra všetkých osem prítomných poslancov.
Autor TASR
Turany 13. novembra (TASR) - Mesto Turany bude v roku 2026 hospodáriť s rozpočtom vo výške približne 4,5 milióna eur. Za prijatie vyrovnaného rozpočtu hlasovalo na rokovaní mestského zastupiteľstva v závere októbra všetkých osem prítomných poslancov.
Rozpočet na rok 2026 bol schválený v celkovej výške 4.453.326 eur. Bežný rozpočet je zostavený s prebytkom vo výške 80.320 eur, kapitálový rozpočet je zostavený so schodkom vo výške 50.553 eur. Schodok kapitálového rozpočtu je vyrovnaný z prebytku bežného rozpočtu.
V schválenom rozpočte sú plánované investície na úrovni približne 51.000 eur. Primátor Dušan Novysedlák avizoval, že kapitálové výdavky sú v rozpočte zatiaľ uvedené súhrnne, pretože ich podrobné rozdelenie bude predmetom rokovania na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva vo februári budúceho roka.
