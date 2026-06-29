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< sekcia Ekonomika

Buffalo si poistilo Malenstyna, podpísal šesťročnú zmluvu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Nový kontrakt vstúpil do platnosti tesne pred 1. júlom, keď sa Malenstyn mohol stať neobmedzeným voľným hráčom.

Autor TASR
Buffalo 29. júna (TASR) - Klub zámorskej NHL Buffalo Sabres sa dohodol s útočníkom Beckom Malenstynom na novej šesťročnej zmluve v celkovej hodnote 17,5 milióna amerických dolárov. Ročne tak 28-ročný kanadský krídelník zarobí 2,92 milióna USD.

Nový kontrakt vstúpil do platnosti tesne pred 1. júlom, keď sa Malenstyn mohol stať neobmedzeným voľným hráčom. V uplynulej sezóne odohral za Buffalo všetkých 82 zápasov základnej časti, v ktorých nazbieral sedem gólov a sedem asistencií. V play off pridal v 13 dueloch gól a tri body, no Sabres vypadli v druhom kole.

Malenstyn prišiel do Buffala v júni 2024 z Washingtonu Capitals výmenou za výber v drafte. Capitals si ho vybrali v roku 2016 zo 145. miesta. V NHL odohral doteraz 262 zápasov za Washington a Buffalo, v ktorých zaznamenal 48 bodov (19+29). Informoval portál TSN.
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