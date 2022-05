New York 1. mája (TASR) - Americký miliardár Warren Buffett od začiatku roka investoval viac ako 50 miliárd USD (47,44 miliardy eur). Uviedol to v sobotu (30. 4.) na stretnutí s investormi, ktorých informoval o detailoch a opäť sa ich snažiť ubezpečiť, že investičná spoločnosť Berkshire Hathaway, ktorú vybudoval, bude existovať aj dlho po tom, ako 91-ročný miliardár odíde.



Desaťtisíce investorov zaplnili v sobotu arénu v Omaha, aby si vypočuli Buffetta, ktorý päť hodín odpovedal na otázky na očakávanom výročnom stretnutí Berkshire Hathaway. Išlo o prvé osobné stretnutie od vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19 pred vyše dvomi rokmi. Tohoročný počet účastníkov bol však pravdepodobne nižší ako pred pandémiou, keď podujatie dokázalo prilákať viac ako 40.000 ľudí.



Podujatie nazvané „Woodstock pre kapitalistov“ priťahuje tisíce akcionárov z celého sveta, ktorí sa zaujímajú o investičné rozhodnutia Buffetta, prezvaného aj „veštec z Omahy“.



Spoločnosť Berkshire Hathaway počas kolísania trhov využila výhodné ponuky a od januára do marca nakúpila akcie v hodnote viac ako 51 miliárd USD. Spätne odkúpila tiež svoje vlastné akcie za 3,2 miliardy USD.



Buffett neprezradil, čo všetko kúpil, ale spomenul niekoľko najvýznamnejších investícií, vrátane zvýšenia podielu Berkshire v ropnom gigante Chevron zo 4,5 miliardy USD na konci roka 2021 na 26 miliárd USD do konca marca 2022. Berkshire investoval tiež miliardy do nákupu 14 % akcií Occidental Petroleum v prvej polovici marca. Kúpil tiež 11-percentný podiel vo výrobcovi počítačov HP, zvýšil svoj podiel v Apple, ako aj podiel vo výrobcovi videohier Activision, ktorého kupuje Microsoft, na 9,5 %.



Podľa analytikov po spojení investícií Chevron a Occidental má Berkshire v súčasnosti viac ako 40 miliárd USD investovaných do ropného sektora.



Holding Berkshire v sledovanom období predal akcie v hodnote 10 miliárd USD.



Výška hotovosti Berkshire Hathaway tak klesla zo 147 miliárd na 106 miliárd USD.



Buffett povedal tiež, že investori sa nemusia obávať, pretože Berkshire „bude mať vždy dosť peňazí“ na prečkanie ťažkých časov.



TASR o tom informuje na základe správ AP a AFP.



(1 EUR = 1,0540 USD)