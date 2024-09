Bukóza Holding sa zamerala na výrobu celulózy

Hencovce 4. septembra (TASR) - Bukóza Holding v Hencovciach v okrese Vranov nad Topľou svoju produkciu aktuálne zameriava na výrobu celulózy. Po júlovej skúšobnej prevádzke začali v auguste pracovať naplno. Do výroby sa vrátili aj pôvodní zamestnanci, ktorí z firmy odišli pre nevyplatené mzdy. Majiteľ holdingu Roman Staněk pre TASR uviedol, že za august už očakávajú kladné hospodárske výsledky.



"V súčasnosti sme sa zamerali najmä na výrobu celulózy, pričom analyzujeme ekonomiku prevádzky papierne a plánujeme tam začať skúšobnú prevádzku už túto jeseň," uviedol Staněk s tým, že firma zamestnáva približne 600 pracovníkov a ak dôjde k plnému obnoveniu papierenskej výroby, bude potrebné prijať ďalších 50 až 60 zamestnancov.



Investičná skupina RIQ Investments, vlastnená českým podnikateľom Romanom Staňkom, oznámila vstup do skupiny spoločností Bukóza Holding začiatkom júla. "Keď sme spoločnosť prevzali, bola zadlžená viac ako 130 miliónmi eur. Dnes sú záväzky pod hranicou 100 miliónov eur a podarilo sa nám uzavrieť splátkové kalendáre s 80 percentami veriteľov," vysvetľuje Staněk. Zároveň spoločnosť investovala 20 miliónov eur do nákupu surovín a stabilizácie prevádzky, čo jej umožnilo začať so stabilnou výrobou od augusta.



Spoločnosť plánuje významné investície predovšetkým do modernizácie energetickej infraštruktúry a dekarbonizácie výroby. "Podali sme návrh na dotácie pre dekarbonizáciu s cieľom úplne zmeniť systém energetiky, vrátane nového regeneračného kotla, turbín a fotovoltaických systémov," vysvetlil Staněk. Projekt, ktorý má znížiť emisie CO2 o 75 percent, by mal byť návratný do siedmich až ôsmich rokov, pričom každoročne prinesie úsporu približne 25 miliónov eur. Financovať ho plánujú z plánu dekarbonizácie, prípadne z plánu obnovy.



Bukóza sa plánuje zamerať aj na produkciu špeciálnych druhov celulózy, vrátane viskózy. "Momentálne máme plné sklady a sústredíme sa na predaj za čo najlepšiu cenu. Nechceme sa vrátiť k praxi predaja cez traderov," dodal Staněk.