Bukóza Holding zaviedla pre nový koronavírus viaceré opatrenia

Hencovce 3. apríla (TASR) - Bukóza Holding z Hencoviec zaviedla v súvislosti s eliminovaním rizík spojených so šírením nového koronavírusu hygienické opatrenia. Spoločnosť patrí medzi najväčších zamestnávateľov v Prešovskom kraji.



Podľa generálneho riaditeľa Vladimíra Jacka samozrejmosťou je používanie hygienických rúšok a respirátorov. Taktiež sa vykonáva dezinfekcia nielen všetkých priestorov, kde prichádzajú do kontaktu zamestnanci, ale dezinfikujú sa aj kabíny kamiónov, ktoré zabezpečujú expedíciu produktov do zahraničia.



"Zakúpili sme aj stabilný termokamerový systém, ktorý pri vstupe do spoločnosti meria automaticky všetkým osobám telesnú teplotu. Zamestnanci našich dodávateľov musia pri vstupe vypísať dotazník s dôrazom na ich cestovateľskú anamnézu. Tieto opatrenia, ktorých je ešte viac, sa ukazujú ako efektívne, pretože zatiaľ sme nezaznamenali prípad, aby bol niekto v ohrození," povedal Jacko.



Hoci výrobné kapacity v rámci spoločností patriacich do holdingu zatiaľ neutlmili a výrobný proces funguje v režime, ako pred vypuknutím pandémie, situácia na trhoch ideálna nie je. Jej dopady pociťujú aj v Hencovciach.



"Medzi štáty, kde vyvážame najväčší objem našich produktov, patrí aj Taliansko, ktoré je dnes jednou z najviac postihnutých krajín, preto sme sa museli prispôsobiť zmenám prevádzkových režimov našich partnerov. Ďalší odberatelia nás pre zmenu požiadali o modifikáciu produktov, na čo sme sa tiež snažili zareagovať. Ak to spočítame, nové pomery na trhoch nám spôsobujú nárast nákladov na úrovni 500.000 eur mesačne," vysvetlil Jacko.



Spoločnosť sa rozhodla v boji proti novému koronavírusu prispieť slovenským nemocniciam. Občianske združenie (OZ) Nádej z Bukózy im venuje desať pľúcnych ventilácií. Odovzdané budú Ministerstvu zdravotníctva SR, ktoré rozhodne o ich ďalšom prerozdelení do zdravotníckych zariadení. Na ich zakúpenie poskytla finančné prostriedky aj spoločnosť Šped-Trans Levice. Hodnota jednej pľúcnej ventilácie je 13.000 eur.