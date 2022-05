Bulharsko a Grécko plánujú spoločné nákupy plynu

Sofia 5. mája (TASR) - S cieľom výrazne znížiť závislosť od ruského plynu plánujú Grécko a Bulharsko začať so spoločným nákupom suroviny a dodávkami pre juhovýchodnú Európu. Povedal to vo štvrtok bulharský minister energetiky Alexander Nikolov.



Bulharsko je jednou z krajín, ktorým ruský plynárenský koncern Gazprom od stredy 27. apríla zastavil dodávky plynu. Ďalšou je Poľsko. Dôvodom je, že krajiny odmietli využiť mechanizmus stanovený Ruskom, na základe ktorého by Gazprom dostal za plyn zaplatené v rubľoch. Ruský plyn sa pritom na celkovej spotrebe suroviny v Bulharsku podieľa viac než 90 %, uviedla agentúra Reuters.



V Sofii sa zišli predstavitelia a ministri Rumunska, Grécka, Turecka, Severného Macedónska, Srbska, Ukrajiny, Bulharska a Azerbajdžanu, aby rokovali o spolupráci v oblasti energetickej bezpečnosti a diverzifikácie. Cieľom je vytvorenie regionálnej pracovnej skupiny, ktorá by bola súčasťou platformy Európskej únie na nákup energií.



Ako povedal Nikolov, bulharská plynárenská spoločnosť Bulgargaz a grécka energetická firma DEPA budú pracovať na nových možnostiach dodávok plynu do regiónu. To potvrdil aj jeho grécky kolega Kostas Skrekas. Ako uviedol, firmy sa zatiaľ dohodli na spoločných nákupoch skvapalneného zemného plynu (LNG), čo by malo zlepšiť ich vyjednávaciu pozíciu. Zároveň uviedol, že Grécko plánuje v blízkej dobe zdvojnásobiť skladovaciu kapacitu svojho zatiaľ jediného LNG terminálu neďaleko Atén a do konca budúceho roka vybudovať nový terminál pri meste Alexandrupoli na severe krajiny.