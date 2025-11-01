Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bulharsko dočasne zakázalo vývoz dieselu a leteckého paliva

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bulharský parlament schválil toto rozhodnutie, aby sa predišlo nedostatku týchto ropných produktov.

Autor TASR
Sofia 1. novembra (TASR) - Bulharsko dočasne zakázalo vývoz dieselu a leteckého paliva. Dôvodom sú sankcie USA namierené na ruské ropné koncerny. Zákaz sa vzťahuje aj na dodávky do krajín EÚ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Bulharský parlament schválil toto rozhodnutie, aby sa predišlo nedostatku týchto ropných produktov. Za vládny návrh hlasovalo 135 poslancov, štyria boli proti a 42 sa zdržalo hlasovania. Zákaz nadobudne platnosť po uverejnení parlamentného rozhodnutia v úradnom vestníku.

Sankcie, ktoré americký prezident Donald Trump uvalil v súvislosti s vojnou na Ukrajine na ruské ropné spoločnosti Rosnefť a Lukoil, sa týkajú aj jedinej ropnej rafinérie v Bulharsku, Lukoil Neftochim. Rafinéria, ktorá sa nachádza neďaleko mesta Burgas na pobreží Čierneho mora, je dcérskou firmou Lukoilu. Ruská ropná spoločnosť prevádzkuje v Bulharsku aj čerpacie stanice.

Zákaz vývozu ropných produktov odôvodnil parlamentný výbor pre rozpočet a financie tým, že je potrebné zaručiť energetickú bezpečnosť a stabilitu domáceho trhu s palivami. Vládni poslanci ubezpečili, že Bulharsko má zásoby paliva na niekoľko mesiacov.
