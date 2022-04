Brusel/Sofia 28. apríla (TASR) - Bulharsko môže nahradiť dodávky ruského plynu z iných zdrojov a v zime nebude čeliť nedostatku plynu. Vyhlásil to vo štvrtok podpredseda vlády Assen Vassilev deň po tom, ako ruský energetický gigant Gazprom prerušil dodávky plynu do balkánskej krajiny.



Gazprom v stredu (27. 4.) zastavil dodávky plynu Bulharsku a Poľsku, pretože odmietli zaplatiť v rubľoch. Bulharsko spotrebuje približne 3 miliardy metrov (kubických) plynu ročne, z čoho viac ako 90 % dovážalo z Ruska.



"Celú dodávku ruského plynu môžeme nahradiť dodávkami plynu z južného plynového koridoru plus dodávkami LNG v Grécku a Turecku a tento plán sa práve teraz realizuje," povedal novinárom v Bruseli Vassilev, ktorý je aj ministrom financií.



"Nebudú žiadne problémy s dodávkami ani v zime," povedal po rokovaní s vysokými predstaviteľmi Európskej únie (EÚ), na ktorých sa zúčastnil aj bulharský minister energetiky Alexander Nikolov.



Vassilev uviedol, že doláre, ktoré Bulharsko použilo na zaplatenie Gazpromu za aprílové dodávky, boli vrátené a Sofia v súčasnosti nerokuje s ruskou spoločnosťou o vyriešení problému.



Povedal tiež, že jeho diskusie v Bruseli sa týkali plánov EÚ na spoločné nákupy plynu, rozhodnutie by malo byť prijaté v polovici mája.



V marci Moskva vydala dekrét, podľa ktorého si nákupcovia energie musia otvoriť účty v Gazprombank, aby mohli vykonávať platby v eurách alebo dolároch, ktoré sa potom prevedú na ruble a presunú dodávateľovi plynu Gazpromu.



Európska komisia zase uviedla, že firmy z EÚ by mali naďalej platiť za plyn v mene dohodnutej v ich zmluvách s Gazpromom, pričom 97 % z nich je v eurách alebo dolároch.



Bulharská ministerka hospodárstva Kornelia Ninová a zamestnávateľské organizácie v Sofii vyjadrili obavy zo zastavenia dodávok ruského plynu a vyzvali vládu, aby urobila všetko pre obnovenie rokovaní s Gazpromom.



Zamestnávatelia sa obávajú, že alternatívne dodávky plynu budú o 30 % až 40 % drahšie, čo tvrdo zasiahne firmy a povedie k ďalšiemu zrýchleniu už aj tak dvojciferného tempa rastu inflácie v najchudobnejšom členskom štáte Únie.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.