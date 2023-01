Bulharsko očakáva za rok 2022 nižší rozpočtový schodok, než sa čakalo

Sofia 1. januára (TASR) - Bulharsko odhaduje, že jeho rozpočtový deficit dosiahol v roku 2022 približne 1,5 miliardy leva (766,95 milióna eur). To znamená zhruba 1 % hrubého domáceho produktu (HDP). Ak sa odhad potvrdí, bude to výrazne nižší deficit, než naznačoval revidovaný cieľ, ktorý vláda stanovila na 3,4 % HDP. Uviedlo to cez víkend bulharské ministerstvo financií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Dosiahnutie deficitu na úrovni 1 % HDP bude znamenať výrazné zlepšenie aj oproti roku 2021, za ktorý Bulharsko zaznamenalo deficit na úrovni 3 % HDP. Na druhej strane, výdavky sa budú presúvať do ďalšieho roka, dodalo ministerstvo financií. To zvýši tlak na rozpočet v roku 2023.



Pod výrazné zníženie schodku v roku 2022 sa podpísal lepší výber z daní, vyššie platby zo strany energetických firiem a nižšie investície. Výdavky štátu najviac ovplyvnili kompenzácie pre podniky, ktoré zasiahli rastúce náklady na energie. Okrem nich sa zvýšili dôchodky a mzdy v niektorých oblastiach štátnej správy.



(1 EUR = 1,9558 BGN)