Bulharsko podpísalo kontrakt s Framatome na dodávky jadrového paliva

Sofia 30. decembra (TASR) - Štátna bulharská jadrová elektráreň Kozloduj v piatok podpísala kontrakt so spoločnosťou Framatome na dodávky jadrového paliva pre svoj druhý reaktor. Dôvodom je obmedzovanie závislosti od ruských dodávok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Framatome je divíziou francúzskeho energetického koncernu EDF. Tisícmegawattový blok 6 je druhým funkčným reaktorom elektrárne Kozloduj.



"Touto dohodou sme plne diverzifikovali dodávky paliva, čo nám zaručí ich bezpečnosť," uviedol bulharský minister energetiky Rosen Hristov. Dodal, že prvé dodávky v rámci 10-ročného kontraktu s firmou Framatome by sa mali zrealizovať v roku 2025.



Bulharsko, ktoré je aktuálne závislé od ruského jadrového paliva od spoločnosti Rosatom, približne pred 1 týždňom podpísalo podobný kontrakt so spoločnosťou Westinghouse Electric Sweden na dodávky paliva pre svoj prvý reaktor, takisto 1000-megawattový blok 5.



Podľa Hristova má Bulharsko aktuálne dostatok jadrového paliva v zásobe, kým budú v roku 2024 pripravené prvé dodávky od spoločnosti Westinghouse.



Elektráreň Kozloduj sa nachádza pri rovnomennom meste na severozápade Bulharska na brehu rieky Dunaj a pokrýva 35 % spotreby elektrickej energie v Bulharsku. V rokoch 2002 a 2006 boli odstavené menšie reaktorové bloky 1 až 4.