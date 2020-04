Bulharsko požiada o vstup do mechanizmu výmenných kurzov ERM-2

Sofia 10. apríla (TASR) - Bulharsko požiada do konca apríla o vstup do mechanizmu výmenných kurzov ERM-2, tzv. čakárne na členstvo v eurozóne. Oznámil to v piatok premiér Bojko Borisov.



Vyhlásil tiež, že Sofia urýchli svoju žiadosť po tom, ako o svojom pláne diskutovala s prezidentkou Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardovou a vysokými predstaviteľmi Európskej komisie.



„Táto (koronavírusová) kríza nám ukázala, že tí, ktorí sa nachádzajú v eurozóne a v jej čakárni, budú mať na oživenie miliardy eur. Tí, ktorí tam nie sú, si budú musieť požičať za vysoké úrokové sadzby,“ povedal novinárom.



Bulharský premiér dodal, že je presvedčený, že Bulharsko spolu s Chorvátskom sa bude môcť pripojiť k eurozóne.