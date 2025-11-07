Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bulharsko prijalo zákon o prevzatí kontroly nad rafinériou Lukoil

Na snímke tabuľa na budove spoločnosti Lukoil v Sofii v utorok 28. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Rafinéria Lukoil-Neftochim je najväčšou bulharskou spoločnosťou. V roku 2024 dosiahla obrat približne 4,7 miliardy eur.

Sofia 7. novembra (TASR) - Bulharský parlament v piatok prijal právne zmeny, ktoré umožnia štátu prevziať kontrolu nad rafinériou Lukoil na východe krajiny po zavedení amerických sankcií voči ruskému ropnému gigantu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.

Spojené štáty minulý mesiac uvalili sankcie na dvoch najväčších ruských producentov ropy - Rosnefť a Lukoil, pre vojnu na Ukrajine. Lukoil prevádzkuje najväčšiu ropnú rafinériu na Balkáne v čiernomorskom meste Burgas.

Americké sankcie „povedú k zastaveniu prevádzky rafinérie z dôvodu odmietnutia všetkých protistrán vykonávať platby spoločnostiam patriacim Lukoilu,“ uvádza sa v návrhu zákona. Ten prešiel parlamentom v zrýchlenom konaní, pričom väčšina zákonodarcov ho schválila. Podľa zákona bude vymenovaný osobitný správca, ktorý bude nielen riadiť rafinériu, ale aj nakladať s jej majetkom. Správca môže predať akcie novému vlastníkovi po schválení vládou.

Rafinéria Lukoil-Neftochim je najväčšou bulharskou spoločnosťou. V roku 2024 dosiahla obrat približne 4,7 miliardy eur. Jej distribučná jednotka má na bulharskom trhu kvázi monopol so sieťou ropných skladov a čerpacích staníc.
