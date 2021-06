Bulharsko sa drží plánov na prijatie eura od 1. januára 2024

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Sofia 30. júna (TASR) - Bulharsko sa drží svojho cieľa prijať spoločnú menu euro od 1. januára 2024 a plánuje začať platby v eurách bez prechodného obdobia po vstupe do eurozóny. Oznámili to v stredu predstavitelia vlády a centrálnej banky.Bulharsko, jedna z najchudobnejších členských krajín Európskej únie, bolo minulý rok v júli spolu s Chorvátskom prijaté do mechanizmu výmenných kurzov ERM-2, ktorý je povinnou "čakárňou" na vstup do eurozóny.Podľa národného plánu pre vstup Bulharska do eurozóny, ktorý bol schválený v stredu, budú môcť Bulhari aj po zavedení jednotnej meny platiť ešte mesiac v národnej mene lev.Jedným z najväčších problémov, ktorým krajiny čelia pri vstupe do euroregiónu je, že už nemôžu používať výmenný kurz ako "vankúš" na utlmenie akýchkoľvek ekonomických šokov. Ale Bulharsko už naviazalo svoju menu lev na euro a plánuje zaviesť jednotnú menu pri súčasnej fixnej sadzbe.uviedli v spoločnom vyhlásení centrálna banka a ministerstvo financií.Návrh národného plánu čaká po verejných diskusiách na schválenie vládou, uviedli v spoločnom vyhlásení centrálna banka a ministerstvo financií.Bulharsko v súčasnosti spĺňa nominálne kritériá pre vstup do eurozóny. Je jedným z najmenej zadlžených štátov Európskej únie. Jeho fiškálny deficit predstavoval v minulom roku iba 3 % výkonu ekonomiky, a to aj napriek zvýšeným výdavkom na zmiernenie vplyvu pandémie nového koronavírusu na pracovné miesta a podniky.