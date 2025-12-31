< sekcia Ekonomika
Bulharsko sa od 1. januára stane 21. krajinou eurozóny
Najväčšie obavy vyvoláva rast cien v dôsledku prechodu na jednotnú menu, navyše, situáciu komplikuje aj fakt, že potravinová inflácia v Bulharsku je dvojnásobne vyššia, než je priemer eurozóny.
Autor TASR
Sofia 31. decembra (TASR) - Bulharsko sa pripravuje na vstup do menovej únie. Od 1. januára 2026 sa stane 21. krajinou eurozóny, zatiaľ však čo jednotlivé bulharské vlády prechod na euro podporovali, obyvateľstvo je v tejto veci rozdelené. Najväčšie obavy vyvoláva rast cien v dôsledku prechodu na jednotnú menu, navyše, situáciu komplikuje aj fakt, že potravinová inflácia v Bulharsku je dvojnásobne vyššia, než je priemer eurozóny. Informovala o tom agentúra AFP.
O polnoci bulharského času (o 23.00 h SEČ) Bulharsko dá zbohom svojej národnej mene lev, ktorá v krajine platila od konca 19. storočia. Jednotlivé bulharské vlády stabilne podporovali vstup krajiny s viac než šiestimi miliónmi obyvateľov do eurozóny s tým, že tento krok podporí ekonomiku, posilní väzby so Západom a ochráni krajinu pred ruským vplyvom.
Mnohí Bulhari však prechod na euro neschvaľujú. Podľa posledného prieskumu Eurobarometra je proti vstupu Bulharska do eurozóny 49 % obyvateľov. Obavy Bulharov výrazne zvýšila tohtoročná kampaň proti euru „za udržanie bulharskej meny“. Ľudia sa obávajú výrazného rastu cien v situácii, keď ceny potravín rastú výrazne rýchlejšie, než predstavuje priemer eurozóny. Podľa bulharského štatistického úradu vzrástli ceny potravín v novembri v medziročnom porovnaní o 5 %, zatiaľ čo v eurozóne dosiahol ich rast 2,5 %.
„Bohužiaľ, ceny v eurách nekorešpondujú s tými v bulharskej mene. Napríklad pri niektorých produktoch 40 levov už nie je 20 eur, ale 30 eur,“ povedal pre AFP majiteľ cukrárne Turgut Ismail. Niektorí vlastníci obchodov sa zasa posťažovali, že nedostali štartovacie balíčky s eurami, o ktoré žiadali.
Elena Šemtovová, majiteľka malej galérie a klenotníctva v centre Sofie, je však optimistka. „Asi na začiatku budú nejaké ťažkosti, problémy pri vydávaní, do mesiaca si však na to (novú menu) zvykneme,“ povedala v rozhovore pre AFP.
Náladu obyvateľstva ovplyvňuje aj politická situácia v krajine potom, ako začiatkom decembra premiér Rosen Žeľazkov oznámil demisiu svojej vlády. Žeľazkov, ktorý bol s ministrami vo funkcii menej než rok, tak reagoval na rozsiahle protivládne protesty.
Žeľazkov však verí v pokojný prechod na euro. „Nejaké problémy budú, počítame však s toleranciou a pochopením zo strany obyvateľov aj firiem,“ povedal s tým, že zavedenie eura bude mať dlhodobý pozitívny efekt na bulharskú ekonomiku.
