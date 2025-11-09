< sekcia Ekonomika
Bulharsko sa snaží zabrániť odstaveniu svojej jedinej rafinérie
Autor TASR
Sofia 8. novembra (TASR) - Bulharsko sa snaží zabrániť odstaveniu svojej jedinej ropnej rafinérie skôr, ako koncom tohto mesiaca nadobudnú účinnosť sankcie USA voči jej ruskému vlastníkovi. TASR o tom informuje na základe správy AP.
Bulharský parlament v piatok (7. 11.) schváli právne zmeny, ktoré umožnia štátu prevziať kontrolu nad rafinériou v Burgase, na východe krajiny, ktorú vlastní Lukoil. Na ich základe bude vymenovaný osobitný správca, ktorý bude nielen riadiť rafinériu, ale aj nakladať s jej majetkom. Správca môže predať akcie novému vlastníkovi po schválení vládou.
K tomuto kroku došlo po tom, čo popredný medzinárodný obchodník s komoditami upustil od plánov odkúpiť zahraničné aktíva Lukoilu, ktorý odmieta obvinenia americkej vlády, že je „bábkou Kremľa“.
Spoločnosť Lukoil uviedla, že predáva svoje zahraničné aktíva v reakcii na sankcie USA. Ich cieľom je prinútiť Rusko, aby súhlasilo s prímerím vo vojne proti Ukrajine. Lukoil má podiely v ropných a plynových projektoch v 11 krajinách vrátane rafinérie v Burgase, ako aj čerpacie stanice v mnohých štátoch.
Podľa schválených právnych zmien a doplnkov získa správca rafinérie v Bulharsku nad podnikom významnú kontrolu. Opoziční zákonodarcovia tieto zmeny kritizovali s tým, že by mohli viesť k okamžitým právnym krokom proti Bulharsku.
„Táto osoba dostane také mimoriadne právomoci, že Lukoil nakoniec zažaluje Bulharsko a peniaze skončia v Rusku,“ povedal Ivajlo Mirčev, líder aliancie Demokratické Bulharsko.
Vládnuca koalícia zaviedla zmeny s argumentom, že sankcie USA, ktoré majú nadobudnúť platnosť 21. novembra, „účinne povedú k zastaveniu prevádzky rafinérie z dôvodu odmietnutia všetkých protistrán vykonávať platby spoločnostiam vo vlastníctve Lukoilu.“
Ruský ropný gigant Lukoil získal rafinériu Neftochim v Burgase v roku 1999. Je to najväčšia ropná rafinéria na Balkáne. Nedávne odhady expertov stanovili hodnotu rafinérie na 1,3 miliardy eur.
Rafinéria Lukoil-Neftochim je zároveň najväčšou spoločnosťou v Bulharsku. Zohráva tak významnú úlohu v ekonomike krajiny. V roku 2024 dosiahla obrat približne 4,7 miliardy eur. Jej celoštátna sieť ropných skladov a čerpacích staníc, ako aj zásobovanie lodí a lietadiel, jej dáva takmer monopolné postavenie.
Minulý týždeň Bulharsko zaviedlo dočasné obmedzenia na vývoz ropných produktov vrátane tých, ktoré sú určené pre iných členov Európskej únie, aby zabezpečilo dostatočné domáce zásoby pred novými sankciami USA voči ruskej energii. Zákaz sa vzťahuje na vývoz ropných produktov vrátane nafty a leteckého paliva.
