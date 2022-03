Bulharsko si nemôže dovoliť zákaz dovozu energie z Ruska

Sofia 8. marca (TASR) - Bulharsko si nemôže dovoliť podporiť zákaz dovozu ruskej ropy a plynu v rámci sankcií voči Moskve za jej inváziu na Ukrajinu. Oznámil to v utorok premiér Kiril Petkov. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Bulharsko dostáva 77 % zemného plynu od ruského Gazpromu a jeho jedinú rafinériu ropy – najväčšiu na Balkáne – vlastní ruský Lukoil.



"Plne podporujeme existujúce sankcie (voči Rusku). Spolupracujeme s Európskou úniou (EÚ), aby tieto sankcie mali maximálnu silu, ale vec, ktorú si nemôžeme dovoliť, je zastaviť dovoz ropy a plynu," povedal Petkov novinárom na okraj schôdze parlamentu.



Dodal, že jeho krajina, člen EÚ, by "zažila veľké ťažkosti", ak by sa blok rozhodol zakázať dovoz ruského plynu a ropy.



"Kým nebudeme mať skutočnú diverzifikáciu, sme veľmi závislí (od dovozu z Ruska)," dodal Petkov.



Bulharsko sa pripojilo k Nemecku a Holandsku, ktoré v pondelok (7. 3.) varovali pred náhlym zákazom dovozu ruskej energie v celej EÚ pre všeobecne veľkú závislosť európskeho bloku od ruských dodávok.



Očakáva sa, že lídri EÚ na štvrtkovom (10. 3.) stretnutí vo Francúzsku sa budú snažiť o opatrné a "postupné ukončenie" závislosti kontinentu od dovozu energií z Ruska, uvádza sa v návrhu deklarácie, ktorú videla agentúra AFP. To by ale znamenalo, že nenaplnia výzvy Washingtonu a Kyjeva, aby sa odstrihli od Moskvy ako dodávateľa.