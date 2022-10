Bulharsko v sobotu otvorilo plynovod, ktorý krajinu spája s Gréckom

Sofia 2. októbra (TASR) - Bulharsko v sobotu (1. 10.) otvorilo plynovod, ktorý krajinu spája s Gréckom a je dôležitý pre nezávislosť Európskej únie (EÚ) od ruského plynu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a DPA.



Na slávnostnej ceremónii sa okrem lídrov viacerých krajín zúčastnila aj šéfka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Zdôraznila, že EÚ sa rozhodla úplne sa zbaviť závislosti od dovozu ruských energií. Tento plynovod podľa nej obmedzuje možnosti Moskvy zneužívať ropu a plyn na vydieranie EÚ.



"Dnes sa začína nová éra pre Bulharsko a juhovýchodnú Európu," povedala Leyenová na slávnostnom otvorení, ktorého sa zúčastnili hlavy štátov a vlád krajín regiónu. "Tento plynovod mení pre Európu situáciu v oblasti energetickej bezpečnosti. Tento projekt znamená slobodu od závislosti na ruskom plyne."



Plynovod má dĺžku 182 kilometrov a vedie zo severogréckeho mesta Komotini do mesta Stara Sagora v centrálnej časti Bulharska. EK projekt podporila 250 miliónmi eur. Kapacita plynovodu, ktorý pripája Bulharsko k Tranjadranskému plynovodu (TAP), predstavuje 3 až 5 miliárd kubických metrov plynu. Cez TAP sa transportuje zemný plyn z Azerbajdžanu cez Turecko do Grécka a ďalej do Talianska.



Nový plynovod môže pokryť celú bulharskú spotrebu plynu, podčiarkla Leyenová. Pripomenula, že pred začiatkom vojny na Ukrajine bolo Bulharsko takmer úplne závislé od ruského plynu.



"Vďaka strategickej spolupráci Bulharska a Grécka sme dosiahli stabilitu v regióne," zdôraznil bulharský prezident Rumen Radev.



Na slávnostné otvorenie plynovodu do Sofie okrem Leyenovej pricestovali aj prezidenti Azerbajdžanu, Severného Macedónska a Srbska - Ilham Aliyev, Stevo Pendarovski a Aleksandar Vučič - rovnako ako premiéri Grécka a Rumunska - Kyriakos Mitsotakis a Nicolae Ciuca.