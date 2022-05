Bulharsko začne dostávať od júna LNG zo Spojených štátov

Sofia 11. mája (TASR) - Bulharsko začne od júna dostávať od USA skvapalnený zemný plyn (LNG). Uviedla to v stredu bulharská vláda. Americké dodávky by mali pomôcť Bulharsku po tom, ako ruský plynárenský koncern Gazprom balkánskej krajine a s ňou aj Poľsku zastavil koncom apríla dodávky plynu. Dôvodom bolo, že štáty sa odmietli prispôsobiť ruskej požiadavke platiť za dodávky plynu v rubľoch. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



USA a Bulharsko uzatvorili dohodu počas schôdzky bulharského premiéra Kirila Petkova a americkej viceprezidentky Kamaly Harrisovej vo Washingtone. "Od júna by sme mali začať dostávať LNG z USA, a to za cenu nižšiu, než akú si účtuje Gazprom," uviedla bulharská vláda bez ďalších podrobností.



Bulharsko spotrebuje ročne približne 3 miliardy kubických metrov (m3) plynu. Z tohto objemu viac než 90 % dovážalo z Ruska.



S cieľom nahradiť výpadok dodávok z Ruska Bulharsko začalo rokovať o zvýšení dodávok suroviny s Azerbajdžanom, ako aj o dodávkach LNG prostredníctvom terminálov v Grécku a Turecku. Zároveň vyzvalo na spoločné nákupy plynu v rámci Európskej únie.