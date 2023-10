Bulharsko zvyšuje dovoz ropy z krajín mimo Ruska

Sofia/Moskva 16. októbra (TASR) - Bulharsko v poslednom období výrazne zvyšuje dovoz ropy z iných krajín s cieľom zredukovať dodávky z Ruska. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters. Tá vychádza z údajov spoločnosti LSEG a vlastných výpočtov.



V septembri Bulharsko oznámilo, že do konca tohto roka chce podiel ruskej ropy na celkovom dovoze znížiť z pôvodných vyše 90 % zhruba na 80 %. Do októbra 2024 chce potom dovoz suroviny z Ruska úplne ukončiť.



Na základe údajov LSEG plánuje Sofia doviezť v októbri z krajín mimo Ruska takmer 200.000 ton ropy. To je v tomto roku najväčší objem ropy dovezenej za jeden mesiac z krajín mimo Ruska.



Tento rok pritom Bulharsko dovážalo takmer výhradne ruskú ropu. Od januára do konca septembra sa ropa z Ruska podieľala na celkovom objeme dovozu do Bulharska 92 %, čo je najväčší podiel za posledné roky. Napríklad, v roku 2021 tvorila ruská ropa na celkovom bulharskom dovoze suroviny menej než 70 %. Čo sa týka ďalších krajín, Sofia doviezla v prvých deviatich mesiacoch roka menšie objemy suroviny z Nórska, Egypta, Azerbajdžanu a irackého Kurdistanu.