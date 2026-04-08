Bulharský vodič prevážal po D1 takmer 66.000 elektronických cigariet
Predbežnú škodu na spotrebnej dani vyčíslili na viac ako 427.000 eur.
Autor TASR
Bratislava/Trenčín 8. apríla (TASR) - Ozbrojení príslušníci Colného úradu Trenčín zastavili na diaľnici D1 pri Dubnici nad Váhom nákladné vozidlo, ktoré šoféroval občan z Bulharska. Po kontrole vozidla hliadka zistila, že vodič prepravuje elektronické cigarety neoznačené platnou kontrolnou známkou Slovenskej republiky. Informoval o tom hovorca Finančného riaditeľstva SR Daniel Kováč.
Pri kontrole nákladového priestoru našli príslušníci finančnej správy 65.990 kusov elektronických cigariet. Predbežnú škodu na spotrebnej dani vyčíslili na viac ako 427.000 eur.
Pre podozrenie zo spáchania trestného činu zaistili vodiča aj celý náklad. Prípad bol odovzdaný privolanému vyšetrovateľovi Kriminálneho úradu finančnej správy.
