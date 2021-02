Bullard: Fed sa nechystá na to, že začne sprísňovať menovú politiku

St. Louis 16. februára (TASR) - Šéf saintlouiského Fedu James Bullard nevidí na akciovom trhu bublinu, aj keď priznáva, že ceny sú vysoko. Vyjadril tiež pochybnosti nad tým, že americká centrálna banka (Fed) bude musieť v dohľadnom čase sprísňovať menovú politiku.



Predstavitelia Fedu čelia opakovaným otázkam, či nízke úrokové sadzby a miliardy, ktoré sa do ekonomiky dostali prostredníctvom programov nákupu dlhopisov, nespôsobujú nafukovanie nebezpečnej bubliny. Dôvodom týchto pochybností je prudký rast akciových trhov a cien alternatívnych aktív, ako je napríklad bitcoin.



Bullard v rozhovore pre CNBC uviedol, že neexistujú jasné signály nafúknutia bubliny, aj keď priznal, že akcie sú celkovo vysoko. Motorom rastu sú podľa neho veľké technologické spoločnosti, ktoré majú vysoké tržby a skvelé technológie a podnikateľské modely, čo sa odráža aj na ich valuáciách. "Nie som si istý, či by som toto nazval bublinou," uviedol.



Fed v odpovedi na pandémiu nového koronavírusu znížil svoju kľúčovú krátkodobú sadzbu takmer na nulu a každý mesiac nakupuje dlhopisy minimálne za 120 miliárd USD (99 miliárd eur), aby ekonomike nechýbala likvidita. Keďže ekonomika sa zotavuje a zvyšujú sa obavy z inflácie, na trhoch rastú obavy, že Fed môže začať obmedzovať monetárne stimuly.



Podľa Bullarda to ešte bezprostredne nehrozí, aj keď Fed "pozorne monitoruje", či sa inflácia nedostane spod kontroly. Dodal, že podľa aktuálnych signálov by sa ekonomika mala v tomto roku výrazne oživiť.