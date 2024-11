Bundesbank: Banky by sa mali pripraviť aj na veľmi negatívne scenáre

Frankfurt nad Mohanom 21. novembra (TASR) - Spomalenie hospodárskeho rastu, hroziace obchodné konflikty s novozvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom a pokles cien komerčných nehnuteľností predstavujú hlavné výzvy, ktorým čelia banky v Nemecku, vyhlásil vo štvrtok člen predstavenstva nemeckej centrálnej banky (Bundesbank) Michael Theurer. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Finančný systém čelí akútnym výzvam v dôsledku geopolitického napätia a slabej ekonomiky," povedal Theurer. Výsledok prezidentských volieb v USA spôsobuje ďalšiu neistotu v už aj tak oslabenej nemeckej ekonomike. Nastupujúci republikánsky prezident už ohlásil nové clá na dovoz z Európy vo výške 10 až 20 %. To by mohlo Nemecko ako exportne orientovanú krajinu zasiahnuť obzvlášť tvrdo.



"Riziká, vyplývajúce z geopolitického napätia, zostávajú vysoké a mohli by ohroziť stabilitu finančného systému," varoval Theurer a dodal, že "banky by mali geopolitické riziká zahrnúť do svojich scenárov a pripraviť sa aj na veľmi negatívne scenáre".



Ani kríza v oblasti komerčných nehnuteľností sa ešte neskončila a pravdepodobnosť ďalšieho poklesu cien je veľmi vysoká, upozornila ďalej centrálna banka. Keďže v dôsledku trendu práce z domu je potrebných menej kancelárskych priestorov, trh s týmto typom nehnuteľností je v mnohých krajinách už dlhší čas pod tlakom. Množstvo obchodov zároveň zostáva prázdnych aj preto, že spotrebitelia čoraz viac nakupujú cez internet.