Bundesbank: Clá môžu nemeckú ekonomiku opäť stiahnuť do recesie

Durban 18. júla (TASR) - Clá amerického prezidenta Donalda Trumpa by podľa nemeckej centrálnej banky (Bundesbank) mohli nemeckú ekonomiku uvrhnúť späť do recesie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Hrubý domáci produkt (HDP) by tento rok mohol klesnúť, uviedol šéf Bundesbanky Joachim Nagel na okraj zasadnutia skupiny G20 v juhoafrickom Durbane. Na budúci rok sa sa očakáva nárast o 0,7 %. Ak sa však Európska únia s USA nedohodne na obchodných ústupkoch, negatívny vplyv ciel by mohol viesť k stagnácii najväčšej európskej ekonomiky.



Firmy pociťujú enormnú neistotu, ktorá pôsobí ako akási tichá daň. Nagel však uviedol, že colná dohoda by nemala byť za každú cenu. „To je nielen moje želanie, ale aj výzva Spojeným štátom, aby sa v tejto situácii príliš nezahrávali. Pretože v konečnom dôsledku je v stávke prosperita nás všetkých, ak sa bude presadzovať hospodárska politika, ktorá by mohla spôsobiť veľké globálne škody.“



Nemecká ekonomika počas uplynulých dvoch rokov mierne klesla. V 1. kvartáli 2025 sa HDP oživil a mierne vzrástol.