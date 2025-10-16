< sekcia Ekonomika
Bundesbank: Ekonomika Nemecka v 3. kvartáli pravdepodobne stagnovala
Ako dôvod zhoršenia prognózy uviedla banka pokračujúcu krízu v automobilovom sektore, útlm priemyslu ako celku a obchodnú politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 16. októbra (TASR) - Nemecká ekonomika, ktorá v 2. kvartáli zaznamenala pokles, by mohla za 3. štvrťrok dosiahnuť nulový rast. Lepší výsledok sa však neočakáva. Uviedla to vo štvrtok v najnovšom odhade nemecká centrálna banka Bundesbank, ktorá tak zhoršila pôvodnú prognózu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V pravidelnej mesačnej správe Bundesbank uviedla, že hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka vykázal v 3. kvartáli „prinajlepšom stagnáciu“. Najnovší odhad centrálnej banky je tak horší, než Bundesbank uvádzala v septembrovej správe. V nej očakávala po poklese v 2. štvrťroku o 0,3 % mierny rast nemeckej ekonomiky.
Ako dôvod zhoršenia prognózy uviedla banka pokračujúcu krízu v automobilovom sektore, útlm priemyslu ako celku a obchodnú politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Priemysel naďalej trpí nielen v dôsledku štrukturálnych problémov, ale aj pre zvýšené dovozné clá zo strany USA,“ uviedla Bundesbank.
V pravidelnej mesačnej správe Bundesbank uviedla, že hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka vykázal v 3. kvartáli „prinajlepšom stagnáciu“. Najnovší odhad centrálnej banky je tak horší, než Bundesbank uvádzala v septembrovej správe. V nej očakávala po poklese v 2. štvrťroku o 0,3 % mierny rast nemeckej ekonomiky.
Ako dôvod zhoršenia prognózy uviedla banka pokračujúcu krízu v automobilovom sektore, útlm priemyslu ako celku a obchodnú politiku amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Priemysel naďalej trpí nielen v dôsledku štrukturálnych problémov, ale aj pre zvýšené dovozné clá zo strany USA,“ uviedla Bundesbank.