Bundesbank: Ekonomika by sa z pandémie mohla dostať už na jeseň

Frankfurt nad Mohanom 21. mája (TASR) - Nemecká ekonomika by sa z pandémie nového koronavírusu mohla dostať už na jeseň. Uviedla to v piatok nemecká centrálna banka s tým, že podmienkou je zrýchlenie vakcinácie proti Covidu-19 a uvoľnenie obmedzení v ekonomike.



Ako informovala agentúra Reuters, Bundesbank vo svojej mesačnej správe uviedla, že už v tomto kvartáli by hrubý domáci produkt (HDP) mal zaznamenať solídny rast, najmä vďaka vývoju priemyselnej a stavebnej produkcie. Okrem toho dodala, že už na jeseň by ekonomika mohla prekonať predpandemickú úroveň, keďže aj sektor služieb sa postupne zotavuje.



"Ak vo vakcinácii dôjde k výraznému pokroku, je tu šanca na rýchle uvoľňovanie obmedzení v nasledujúcich mesiacoch," uviedla Bundesbank v správe. "HDP by potom mohol v 3. kvartáli zaznamenať výrazný rast a na jeseň prekonať svoju predkrízovú úroveň," dodala nemecká centrálna banka.