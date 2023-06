Bundesbank: Nemecká ekonomika by v 2. kvartáli mala vystúpiť z recesie

Frankfurt nad Mohanom 26. júna (TASR) - Recesia v Nemecku by sa mala ukončiť v 2. kvartáli tohto roka. Uviedla to v najnovšej mesačnej správe nemecká centrálna banka, podľa ktorej ekonomika by v 2. štvrťroku mala zaznamenať "mierny rast". TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Očakávame, že súkromná spotreba sa odrazí od dna," uviedla Bundesbank v správe. "V dôsledku výrazného rastu miezd sa reálny disponibilný príjem nemeckých domácností postupne stabilizuje, napriek tomu, že inflácia zostáva vysoká," dodala banka.



Najväčšia európska ekonomika zaznamenala v poslednom štvrťroku minulého a prvom štvrťroku tohto roka medzikvartálny pokles. To znamená skĺznutie do technickej recesie, ktorá je definovaná ako medzištvrťročný pokles hospodárstva dva kvartály po sebe. Vo 4. štvrťroku 2022 klesol hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka o 0,5 % a v 1. kvartáli tohto roka o 0,3 %.



Za obdobie apríl až koniec júna však Bundesbank očakáva "mierny rast". Za celý rok 2023 predpokladá nemecká centrálna banka pokles ekonomiky po úprave o kalendárne vplyvy o 0,3 %. V budúcom roku by sa však mala vrátiť k rastu, konkrétne na úrovni 1,2 %. V roku 2025 očakáva Bundesbank mierne zrýchlenie rastu hospodárstva na 1,3 %. "To znamená, že nemecká ekonomika sa z kríz v minulých troch rokoch zotavuje iba veľmi prácne," dodali predstavitelia centrálnej banky.