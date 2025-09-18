< sekcia Ekonomika
Bundesbank: Nemecká ekonomika by v 3. štvrťroku mohla mierne vzrásť
Po neočakávanom miernom oživení v prvom štvrťroku sa nemecký HDP v druhom štvrťroku znížil o 0,3 %.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 18. septembra (TASR) - Nemecká ekonomika si v posledných mesiacoch zrejme viedla lepšie, ako sa pôvodne očakávalo. Celkovo by reálny hrubý domáci produkt (HDP) mohol v treťom štvrťroku 2025 z dnešného pohľadu mierne vzrásť, uviedla vo štvrtok nemecká centrálna banka (Bundesbank) vo svojej mesačnej správe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Nemecká ekonomika sa v náročnom prostredí ukazuje ako relatívne odolná,“ konštatovala centrálna banka. Ak sa naplní prognóza na obdobie od júla do septembra, bude to pre najväčšiu európsku ekonomiku, ktorá sa spamätáva z dvoch po sebe nasledujúcich rokov recesie, vítaný signál úľavy. Po neočakávanom miernom oživení v prvom štvrťroku sa nemecký HDP v druhom štvrťroku znížil o 0,3 %, keďže nové americké clá, vysoké ceny energií a pokračujúci nízky dopyt vyvíjajú tlak na podniky. Popredné ekonomické inštitúty v Nemecku predpovedajú, že ekonomika za celý rok 2025 porastie o 0,3 %.
Hoci investičné prostredie zostáva nepriaznivé vzhľadom na dodatočné americké clá, medzi júlom a septembrom neexistujú žiadne známky výrazného spomalenia, dodala banka. Za signál nastupujúceho oživenia považuje aj skutočnosť, že priemyselná produkcia začala tretí štvrťrok s nárastom, najmä vďaka zlepšeniu aktivity v strojárstvu. Revidované údaje zároveň ukázali, že pokles hospodárstva zaznamenaný v júni bol výrazne nižší, ako sa pôvodne odhadovalo.
