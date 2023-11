Bundesbank: Nemecká ekonomika klesne aj vo 4. kvartáli

Frankfurt nad Mohanom 20. novembra (TASR) - Nemecká ekonomika zaznamená pokles pravdepodobne aj vo 4. štvrťroku. Uviedla to v najnovšej mesačnej správe nemecká centrálna banka Bundesbank. Ak sa odhad banky vyplní, Nemecko sa v závere tohto roka dostane do technickej recesie. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Ani začiatok budúceho roka nebude znamenať prudký obrat k lepšiemu, naznačila centrálna banka. Nemecké hospodárstvo, ktoré je silne závislé od vývozu, zápasí s problémami od začiatku vojny na Ukrajine, ktorá trvá už viac než 1,5 roka. Trend vo vývoji objednávok síce signalizuje, že zahraničný dopyt sa pravdepodobne už odrazil od dna a rast reálnych príjmov v dôsledku zvyšovania miezd a zmierňovania cenových tlakov by mal podporiť spotrebiteľské výdavky, celkové zotavovanie hospodárstva však bude podľa Bundesbank pomalé.



Najväčšia ekonomika eurozóny klesla v 3. štvrťroku medzikvartálne o 0,1 %. Vymazala tak zisky z 2. štvrťroka, v ktorom v rovnakom rozsahu zaznamenala rast. Ak sa prognóza Bundesbank v súvislosti s vývojom ekonomiky v závere roka potvrdí, nemecká ekonomika tak zaznamená technickú recesiu, ktorá je definovaná ako dva štvrťroky medzikvartálneho poklesu po sebe.



Európska komisia očakáva, že tento rok zaznamená nemecká ekonomika pokles o 0,3 %. Na budúci rok by mala dosiahnuť rast o 0,8 % a v roku 2025 by sa tempo rastu malo podľa EK zrýchliť na 1,2 %.