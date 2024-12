Bundesbank: Nemecká ekonomika sa na budúci rok oživí len mierne

Frankfurt nad Mohanom 13. decembra (TASR) - Nemecká centrálna banka zhoršila svoje prognózy vývoja nemeckej ekonomiky. Po poklese v tomto roku očakáva na budúci rok len mierne zotavenie. Aj oživenie v roku 2026 bude zrejme slabšie, než predpokladala ešte pred pol rokom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Bundesbank počíta s tým, že najväčšia európska ekonomika v tomto roku klesne o 0,2 %, pričom v júni prognózovala +0,3 %. V roku 2025 by sa mal hrubý domáci produkt zvýšiť o 0,2 % a v roku 2026 o 0,8 %. Bundesbank pred pol rokom predpovedala expanziu o 1,1 %, respektíve o 1,4 %.



"Nemecká ekonomika bojuje nielen s výrazným ekonomickým protivetrom, ale aj so štrukturálnymi problémami," uviedol šéf Bundesbanky Joachim Nagel. Podľa jeho slov najväčšie problémy má priemysel. Dodal, že na pretrvávajúcu ekonomickú slabosť v súčasnosti citeľne reaguje aj trh práce.



"Najväčším faktorom neistoty je pre prognózy v súčasnosti potenciálne zvýšenie globálneho protekcionizmu," uviedol Nagel. Novozvolený americký prezident Donald Trump avizoval vysoké clá na európske tovary a Európska únia by mohla prijať odvetné opatrenia, pričom Nemecko ako exportne orientovanú ekonomiku by obchodná vojna zasiahla veľmi tvrdo.



Bundesbank počíta s tým, že inflácia v Nemecku bude postupne klesať smerom k jej dvojpercentnému cieľu. Dodala však, že rýchlejšiemu poklesu bránia vysoké ceny potravín a služieb. Inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) by mala tento rok dosiahnuť 2,5 %. V roku 2025 by sa mala spomaliť na 2,4 % a v roku 2026 na 2,1 %.