Bundesbank: Nemecká ekonomika stráca dynamiku

Frankfurt nad Mohanom 16. júla (TASR) - Nemecká centrálna banka Bundesbank v stredu uviedla, že ekonomika krajiny v 2. štvrťroku stratila dynamiku. A varovala, že zavedenie ciel v USA bude mať ďalší tlmiaci vplyv na výkon ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správ DPA a portálu businesstimes. Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka v 2. štvrťroku 2025 pravdepodobne stagnoval, napísala Bundesbanka v stredu vo svojej najnovšej správe.



V prvých troch mesiacoch 2025 nemecká ekonomika prekvapivo vzrástla o 0,4 %, pretože firmy v očakávaní amerických ciel urýchlili svoje dodávky a priemyselná produkcia sa zvýšila. Podľa Bundesbanky tento faktor však doznieva.



Banka zároveň varovala pred „ďalšími prekážkami“ pre nemecký export v dôsledku colnej politiky USA. Americký prezident Donald Trump minulý víkend oznámil clá vo výške 30 % na dovoz z Európskej únie (EÚ) od 1. augusta, ak dovtedy nedosiahne dohodu s Bruselom. Ak clá nadobudnú účinnosť, tak ako pohrozil, predstavovalo by to pre nemeckú ekonomiku „značné riziko poklesu“, uviedla Bundesbanka.



Banka naďalej vníma základný ekonomický trend v Nemecku ako slabý a predpovedala stagnáciu hospodárstva v tomto roku. To znamená, že Nemecku hrozí už tretí rok bez hospodárskeho rastu po sebe, čo sa v novodobej histórii ešte nestalo.



Prispel k tomu nemecký exportný priemysel, ktorý zaznamenal od roku 2021 prudký pokles podielu na globálnom trhu. Dôvod bol spôsobený predovšetkým poklesom konkurencieschopnosti v kľúčových sektoroch, tvrdí banka v júlovej správe.



Viac ako tri štvrtiny strát súviseli so zníženou konkurencieschopnosťou v produktových skupinách, ako sú stroje, chemikálie a elektronika: „Pokles konkurencieschopnosti bol rozsiahly vo všetkých sektoroch, čo naznačuje, že svoju úlohu zohrali základné problémy na strane ponuky v nemeckej ekonomike,“ uvádza sa v správe, ktorá okrem toho označila za významné brzdy konkurencieschopnosti aj štrukturálne problémy, ako je nedostatok pracovnej sily, vysoké ceny energií a byrokracia.