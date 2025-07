Bundesbank: Nemecká ekonomika stratila konkurencieschopnosť

Frankfurt nad Mohanom 14. júla (TASR) - Nemecká ekonomika stratila konkurencieschopnosť na svetových trhoch vo všetkých oblastiach, oznámila v pondelok nemecká centrálna banka (Bundesbank). Ku kríze hospodárstva, ktoré v roku 2025 čaká už tretí rok bez rastu po sebe, citeľne prispel slabý vývoz, uviedla banka vo svojej pravidelnej mesačnej správe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podiel nemeckého vývozu na svetových trhoch klesá od roku 2017 a v medzinárodnom porovnaní je obzvlášť slabý od roku 2021, upozornila Bundesbank, podľa ktorej Nemecko na globálnom trhu zaostáva za Spojenými štátmi a Čínou, ako aj za ostatnými krajinami eurozóny. Bez straty podielu na exportných trhoch by nemecká ekonomika podľa centrálnej banky v rokoch 2021 až 2024 rástla o 2,4 percentuálneho bodu rýchlejšie.



Najväčšia európska ekonomika je do značnej miery závislá od zahraničného obchodu. Takmer každé štvrté pracovné miesto v krajine závisí od vývozu, ktorý v minulom roku klesol a v súčasnosti je pod veľkým tlakom v dôsledku colného sporu s USA. Väčšina strateného podielu na vývoznom trhu v rokoch 2021 až 2023 je výsledkom zhoršenia konkurenčnej pozície v kľúčových odvetviach, konkrétne v strojárskom, elektrotechnickom, chemickom a kovospracujúcom priemysle, napísala Bundesbank, podľa ktorej sa k problémom pridáva aj slabý globálny dopyt po automobiloch.



Po globálnej finančnej kríze zostal podľa Bundesbanky podiel nemeckého vývozu na svetovom trhu prakticky stabilný až do roku 2016. K zhoršeniu v posledných rokoch prispeli aj hospodárske otrasy, ktoré mali mimoriadne negatívny vplyv na nemeckú ekonomiku. Patrili k nim narušené dodávateľské reťazce počas pandémie koronavírusu a nárast cien energií v dôsledku vojny na Ukrajine, ktorý ovplyvnil napríklad chemický priemysel.