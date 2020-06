Bundesbank: Nemecká ekonomika tento rok klesne o 7,1 %

Frankfurt nad Mohanom 5. júna (TASR) - Nemecká centrálna banka počíta pre koronakrízu s prudkým prepadom domácej ekonomiky v tomto roku.



Bundesbank vo svojej aktuálnej prognóze očakáva tento rok pokles hrubého domáceho produktu (HDP) o 7,1 %. Po hlbokej recesii by sa však ekonomika mala už na budúci rok oživiť a expandovať o 3,2 %. V roku 2022 predpovedá nárast reálneho HDP o 3,8 %.



Bundesbank vo svojej prognóze vychádza z toho, že v polovici budúceho roka bude k dispozícii účinné riešenie v boji proti novému koronavírusu, čo dá zotavovaniu ekonomiky nový impulz.



Centrálna banka upozornila na to, že balík stimulov spolkovej vlády v hodnote 130 miliárd eur bol schválený až po dokončení prognózy. Tieto fiškálne opatrenia podľa guvernéra Bundesbank Jensa Weidmanna prispejú k stabilizácii ekonomiky. "Ďalší stimul je vzhľadom na aktuálnu situáciu primeraný a ja hodnotím tento ekonomický program pozitívne." To tiež znamená, že vyhliadky najväčšej európskej ekonomiky sú citeľne lepšie.