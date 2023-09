Bundesbank: Nemecká ekonomika v 3. kvartáli pravdepodobne klesne

Frankfurt nad Mohanom 18. septembra (TASR) - Po stagnácii v 2. štvrťroku, ktorá nasledovala po dvoch kvartáloch poklesu, nemecká ekonomika v 3. štvrťroku pravdepodobne opäť klesne. Uviedla to v pondelok v najnovšej mesačnej správe nemecká centrálna banka Bundesbank. Poukázala na to, že priemysel je v recesii a súkromná spotreba k rastu tiež príliš nepridá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Najväčšia európska ekonomika zaznamenala recesiu na prelome rokov, keď medzikvartálne klesla vo 4. kvartáli minulého roka aj v 1. kvartáli tohto roka. Takýto vývoj predstavuje technickú recesiu, po ktorej nasledoval v 2. štvrťroku nulový rast. Ak sa prognóza Bundesbank potvrdí, pre nemeckú ekonomiku to bude znamenať štyri kvartály v rade, počas ktorých ekonomika nerástla.



"Napriek určitému spomaleniu rastu spotrebiteľských cien, výraznému zvyšovaniu miezd a silnému trhu práce sú domácnosti vo výdavkoch naďalej opatrné," uviedla Bundesbank. Navyše, na výkon ekonomiky vplývajú aj zvyšujúce sa problémy v priemysle," dodala banka.



Inflácia v eurozóne na úrovni 5,3 % je síce oproti koncu minulého roka zhruba o polovicu miernejšia, je však stále príliš vysoká a výrazne prekračujúca inflačný cieľ Európskej centrálnej banky (ECB) na úrovni 2 %. ECB minulý týždeň opäť zdvihla úrokové sadzby, pričom depozitnú sadzbu posunula na nový rekord 4 %. Ako uviedla Bundesbank, opätovné zvýšenie úrokových sadzieb bude pre ekonomiku orientovanú na export znamenať ďalšiu záťaž.