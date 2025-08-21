< sekcia Ekonomika
Bundesbank: Nemecká ekonomika v 3. štvrťroku nedosiahne významné zisky
Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka by mohol v 3. štvrťroku stagnovať, napísala banka vo svojej augustovej mesačnej správe.
Autor TASR
Frankfurt nad Mohanom 21. augusta (TASR) - Nemecká ekonomika v aktuálnom 3. štvrťroku nedosiahne žiadne významné zisky. Uviedla to vo štvrtok nemecká centrálna banka Bundesbank. TASR o tom informuje na základe správy DPA.
Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka by mohol v 3. štvrťroku stagnovať, napísala banka vo svojej augustovej mesačnej správe.
V rokoch 2023 a 2024 nemecká ekonomika zápasila s recesiou a v 1. štvrťroku 2025 sa začala mierne zotavovať.
Spolkový štatistický úrad Destatis revidoval tiež údaje za posledný štvrťrok 2024 pričom uviedol, že nemecká ekonomika mierne vzrástla namiesto poklesu. To poskytuje „zlepšený odrazový mostík“ na aktuálny rok, vysvetlili ekonómovia Bundesbanky.
Za celý rok teraz Bundesbanka predpovedá skôr mierny nárast HDP než jeho stagnáciu. To by znamenalo, že najväčšia európska ekonomika by sa tesne vyhla poklesu tretí rok po sebe. Mierne lepšie vyhliadky na 3. štvrťrok podporuje tiež nečakane priaznivý vývoj ukazovateľov sentimentu.
Colný spor medzi Európskou úniou (EÚ) a USA však podľa banky naďalej spôsobuje neistotu. Hoci obe strany koncom júla dosiahli rámcovú dohodu, neistota pretrváva „vzhľadom na nevyriešené problémy a nestabilnú hospodársku politiku USA“.
Banka predpovedá, že problémy nemeckých exportérov pri vývoze do USA sa neskončia. Celkovo podľa Bundesbanky domáci priemysel pravdepodobne v 3. štvrťroku neposkytne žiadny impulz hospodárskemu rastu. Neočakáva ani silný impulz od stavebníctva, hoci existujú náznaky oživenia nových objednávok. A zároveň utlmený výhľad trhu práce spomaľuje súkromnú spotrebu.
Podľa predbežných výpočtov Destatisu sa hospodársky rast v Nemecku v 2. štvrťroku v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom znížil o 0,1 percenta. Tento piatok (22. 8.) zverejní podrobnejšie informácie o hospodárskom vývoji.
Hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka by mohol v 3. štvrťroku stagnovať, napísala banka vo svojej augustovej mesačnej správe.
V rokoch 2023 a 2024 nemecká ekonomika zápasila s recesiou a v 1. štvrťroku 2025 sa začala mierne zotavovať.
Spolkový štatistický úrad Destatis revidoval tiež údaje za posledný štvrťrok 2024 pričom uviedol, že nemecká ekonomika mierne vzrástla namiesto poklesu. To poskytuje „zlepšený odrazový mostík“ na aktuálny rok, vysvetlili ekonómovia Bundesbanky.
Za celý rok teraz Bundesbanka predpovedá skôr mierny nárast HDP než jeho stagnáciu. To by znamenalo, že najväčšia európska ekonomika by sa tesne vyhla poklesu tretí rok po sebe. Mierne lepšie vyhliadky na 3. štvrťrok podporuje tiež nečakane priaznivý vývoj ukazovateľov sentimentu.
Colný spor medzi Európskou úniou (EÚ) a USA však podľa banky naďalej spôsobuje neistotu. Hoci obe strany koncom júla dosiahli rámcovú dohodu, neistota pretrváva „vzhľadom na nevyriešené problémy a nestabilnú hospodársku politiku USA“.
Banka predpovedá, že problémy nemeckých exportérov pri vývoze do USA sa neskončia. Celkovo podľa Bundesbanky domáci priemysel pravdepodobne v 3. štvrťroku neposkytne žiadny impulz hospodárskemu rastu. Neočakáva ani silný impulz od stavebníctva, hoci existujú náznaky oživenia nových objednávok. A zároveň utlmený výhľad trhu práce spomaľuje súkromnú spotrebu.
Podľa predbežných výpočtov Destatisu sa hospodársky rast v Nemecku v 2. štvrťroku v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom znížil o 0,1 percenta. Tento piatok (22. 8.) zverejní podrobnejšie informácie o hospodárskom vývoji.